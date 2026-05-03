Galicia envejece entre pastillas: los pacientes polimedicados se disparan un 40% en un año y rozan ya el medio millón

Los gallegos se hacen mayores y van sumando cada vez más pastillas a su botiquín. De su rutina diaria forman parte ya los medicamentos para el colesterol, para la tensión, la vitamina D, el omeprazol y así hasta una larga lista que puede llegar a superar los 15 fármacos. El envejecimiento está disparando en Galicia la cifra de pacientes polimedicados, que son aquellos que tienen cinco o más prescripciones crónicas: suman ya 484.270, un 40 por ciento más que hace un año, según los datos de la Consellería de Sanidade. Es decir, son el 17 por ciento de la población, casi uno de cada seis gallegos.Y esto acarrea más consultas en Primaria, pues exige un mayor seguimiento de estos pacientes, ya que la combinación de tantas medicinas no está exenta de riesgos.

«Nos obliga a tener un mayor control, los pacientes crónicos aumentan el trabajo en Primaria porque las visitas se multiplican. En algunos casos, procuramos ajustar la medicación, pero para eso se necesita tiempo», explica el portavoz de la Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria (Agamfec), Jesús Sueiro. Los pacientes polimedicados estuvieron ya bajo la lupa del Sergas, que lanzó un plan para revisar la medicación de estos enfermos con el objetivo de evitar interacciones entre fármacos, mejorar la adherencia y reducir, si es posible, el número de pastillas que toman.

Sin embargo, la pirámide poblacional de Galicia manda. La esperanza de vida ha crecido, pero eso supone que hay cada vez más gente mayor y también aumentan los crónicos. Esto ha provocado en el último año un incremento espectacular en el número de polimedicados: 131.000 gallegos más, de manera que la cifra de pacientes con cinco o más prescripciones roza ya el medio millón. Y de ellos el 70 por ciento son mayores de 65 años (342.700) y casi la mitad superan los 75 (231.500), según los datos de la Consellería de Sanidade referentes a diciembre de 2025.

Entre ellos, hay casi 97.000 que llevan en su pastillero diez o más fármacos, un 10 por ciento más si se compara con un año antes. Y el caso más extremo es el de aquellos pacientes que tienen prescritos quince o más medicamentos: son 9.351 y se han incrementado un 21 por ciento.

Dosis personalizadas

Con toda esta combinación de medicinas pueden surgir problemas. «Desde efectos secundarios, interacciones o olvidos. A veces es difícil explicarle a la gente lo importante que es que cumplan con las pautas de medicación», explica Sueiro.

Para facilitar la adherencia a la medicación por parte de estos pacientes la Consellería de Sanidade puso en marcha un sistema de dosis personalizada dirigido a mayores de 70 años que toman diez o más medicamentos recetados, que viven solos o carecen de una red de apoyo sociofamiliar adecuada. Se les hace entrega de unos dispositivos con compartimentos distribuidos por días en los que se incluyen las píldoras que debe tomar cada jornada.