Canarias se prepara ante la posible llegada del crucero en el que han muerto tres pasajeros por hantavirus: hay 14 españoles a bordo

El Área de Sanidad Exterior de la Delegación del Gobierno en Canarias mantiene abiertos los canales de coordinación con distintos organismos ante la posibilidad de que el crucero MV Hondius, investigado por un posible brote de hantavirus, haga escala en el Archipiélago. El buque, que partió del puerto argentino de Ushuaia en una travesía por el Atlántico, tenía previsto finalizar su viaje en Canarias. En el interior hay catorce españoles a bordo: trece pasajeros y un miembro de la tripulación, informó este lunes la empresa operadora del crucero, la neerlandesa Oceanwide Expeditions..

La actuación se enmarca en el mecanismo de coordinación activado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que este domingo informó de la muerte de tres personas tras contraer hantavirus, una infección que puede provocar cuadros respiratorios graves. Según los datos comunicados por el organismo internacional, hay seis personas afectadas: tres han fallecido y una permanece ingresada en una unidad de cuidados intensivos en Sudáfrica.

La Delegación del Gobierno en Canarias ha señalado que se están celebrando reuniones con la Subdirección de Sanidad Exterior del Ministerio de Sanidad y con el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. El objetivo es realizar el seguimiento del caso y preparar las actuaciones necesarias si finalmente se produce una escala del buque en puertos canarios. Todavía no hay noticias sobre la autorización para atracar en Canarias, las autoridades los evalúan por si hubiese riesgo para la salud pública.

La empresa, con sede en Países Bajos, publicó hoy en un comunicado las 23 nacionalidades de las 149 personas a bordo del buque MV Hondius, entre las cuales 88 son pasajeros y 61 son miembros de la tripulación. Además de los 14 españoles, hay 38 personas de nacionalidad filipina (todos ellos tripulantes), 23 británicos y 17 estadounidenses, entre otros. Oceanwide Expeditions confirmó también el fallecimiento de tres pasajeros: un matrimonio holandés y una persona de nacionalidad alemana.

El primer fallecido, un hombre holandés, murió a bordo del crucero el pasado 11 de abril y su cuerpo fue desembarcado en la isla británica de Santa Elena el 24 de abril. El 27 de abril, su esposa, también de nacionalidad holandesa, fue trasladada a un hospital en Johannesburgo donde también falleció. La empresa neerlandesa añadió que "por el momento, no se ha confirmado que estas dos muertes estén relacionadas con la situación médica actual a bordo".

Ese mismo día, otro pasajero, de origen británico, "enfermó gravemente" y también fue evacuado a Sudáfrica donde permanece "en estado crítico aunque estable" y al que sí se le ha identificado una variante del hantavirus. Finalmente, el pasado sábado 2 de mayo, un tercer pasajero de origen alemán falleció a bordo aunque "aún no se ha determinado la causa", añadió el comunicado.

Atención médica urgente

Asimismo, la empresa informó que hay dos miembros de la tripulación "con síntomas respiratorios agudos, uno leve y otro grave" y que "ambos requieren atención médica urgente", pero que las autoridades sanitarias locales no han dado autorización para el desembarque. Se trata de una persona de nacionalidad británica y otra neerlandesa, a los que tampoco se ha confirmado que padezcan hantavirus.

La operadora aseguró que "por el momento, no se ha identificado a ninguna otra persona con síntomas" e insistió en que "tampoco se ha demostrado que el virus esté relacionado con las tres muertes asociadas a este viaje", así como que "se está investigando la causa exacta y cualquier posible relación".

Sin embargo, el comunicado señaló que "se están aplicando estrictas medidas de precaución (a bordo), entre las que se incluyen medidas de aislamiento, protocolos de higiene y seguimiento médico. Se ha informado a todos los pasajeros y se les está prestando asistencia".

El crucero está contemplando la posibilidad de desembarcar en Gran Canaria o en Tenerife para proceder allí a nuevos exámenes médicos, pero no podrá atracar hasta no tener el visto bueno de Sanidad Exterior. Las autoridades todavía lo están evaluando. Las autoridades de Cabo Verde, costas en las que se encuentra, le han denegado la entrada este lunes por motivos de "seguridad pública nacional".

El buque MV Hondius zarpó desde Argentina el pasado 20 de marzo, en una ruta que incluyó también la Antártida continental, las islas Malvinas, las islas Georgias del Sur, la isla del Ruiseñor y la isla Tristán.

El hantavirus es una enfermedad que suele transmitirse por contacto con orina o excrementos de roedores infectados, aunque en casos poco frecuentes puede propagarse entre personas y derivar en enfermedades respiratorias graves

¿Qué son los hantavirus?

Los hantavirus son una familia de virus transmitidos principalmente por roedores, como ratas y ratones. Pueden causar enfermedades graves, entre ellas el síndrome pulmonar por hantavirus, potencialmente mortal, y la fiebre hemorrágica con síndrome renal. La OMS indica que solo uno de sus tipos tiene capacidad de transmisión entre personas.

Las autoridades sudafricanas confirmaron que el primer afectado fue un pasajero de 70 años que presentó síntomas y falleció a bordo. Su esposa, de 69 años, también enfermó y fue evacuada a un hospital en Sudáfrica, donde murió. Otro hombre, también de 69 años y de la misma nacionalidad, continúa hospitalizado en Johannesburgo en cuidados intensivos.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Países Bajos ha confirmado a la televisión pública neerlandesa que la pareja fallecida, un hombre de 70 años y una mujer de 69, eran ciudadanos neerlandeses.