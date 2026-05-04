La Diputación de A Coruña difundirá el legado de Begoña Caamaño con diferentes actividades

El Área de Lingua de la Diputación de A Coruña impulsará a lo largo de todo el año una amplia programación para sumarse al homenaje de la Real Academia Galega a Begoña Caamaño por el Día de las Letras Galegas 2026.

El entre provincial, según ha anunciado este lunes en una rueda de prensa, propone un conjunto de propuestas que busca divulgar entre públicos de todas las edades la vida, la obra y el pensamiento de la escritora, periodista, feminista y activista social.

"Queremos contribuir a que Begoña Caamaño llegue a todos los rincones de la provincia, porque su obra, su pensamiento y su compromiso siguen siendo imprescindibles para entender el presente", ha expuesto la responsable del departamento, Sol Agra Tuñas.

La campaña cuenta con una identidad visual específica creada por la ilustradora Andreea Birsanu, conocida como Silvatiica, y se presenta bajo el lema 'Las letras de las Circes y las Morganas'.

Una variada programación

La programación incluirá cuentacuentos ilustrados y musicados, talleres literarios y musicales, actividades en colaboración con la Asociación de Escritoras y Escritores en Lengua Galega, además de una propuesta de escritura creativa en la Biblioteca Provincial, con el objetivo de extender el conocimiento de la autora por todo el territorio provincial mediante formatos diversos y participativos.

También se distribuirán libros de Caamaño en centros educativos, bibliotecas escolares y bibliotecas municipales, con títulos adaptados a distintas franjas de edad.