Premios Valor y Servicio

Detrás, de izquierda a derecha, el inspector Ricardo Gutierrez; el intendente Carles Hernández Vilamajó, jefe de la Comisaría General de Información de la Policía de la Generalitat-Mossos d’Esquadra; el capitán de fragata, Joge Fernández Navarrete, comandante de la fragata Victoria; Eva García, presidenta y fundadora de ‘The Legacy’; el coronel Rafael Martos Villarino; el coronel Miguel Ángel Pérez Cabrera, jefe del 43 Grupo de las Fuerzas Aéreas; el comisario principal Carlos Antonio Vázquez Ara, director de la Escuela Nacional de Policía; Silvia Gamo, directora general de la Fundación Círculo de Tecnologías para la Defensa y la Seguridad; el general de División Tomás García Gazapo, jefe de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil; el coronel Pedro Merino Castro, jefe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, y el inspector Miguel García Benlloch, jefe del Grupo de Robos de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Jefatura Superior de Valencia. Delante, de izquierda a derecha, coronel Juan Esteban Rodas, director de la Academia de Infantería de Toledo; el general de Brigada José Agustín Carreras Postigo, jefe de la Brigada 'Rey Alfonso XIII' II de la Legión (BRILEG); Sergi Guillot, director general de Prensa Ibérica; Julián García Vargas, presidente de Fundación Feindef y exministro de Defensa; Aitor Moll, consejero delegado de Prensa Ibérica; Margarita Robles, ministra de Defensa; Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica; Arantza Sarasola, vicepresidenta de Prensa Ibérica; Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior; Ainhoa Moll, adjunta a presidencia y directora editorial de Prensa Ibérica; Javier Solana, presidente de EsadeGeo, exministro y exsecretario general de la OTAN; Ricardo Domínguez García-Baquero, presidente de Navantia; el almirante general Antonio Piñero Sánchez, jefe del Estado Mayor de la Armada; el subinspector Jesús Luján Chumillas y el guardia civil Jean Paul Bidias-Ndoe. / José Luis Roca
De izquierda a derecha, Aitor Moll, consejero delegado de Prensa Ibérica; Arantza Sarasola, vicepresidenta de Prensa Ibérica; Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior; Margarita Robles, ministra de Defensa; Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica, y Ainhoa Moll, adjunta a presidencia y directora editorial de Prensa Ibérica.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante su discurso de apertura institucional en los Premios Valor y Servicio, organizados por Prensa Ibérica y ‘El Periódico de España’.
Margarita Robles, ministra de Defensa, durante su intervención de clausura en la gala de entrega de los Premios Valor y Servicio.
Armando Huerta, director de ‘El Periódico de España’, entrega el Premio a la Legión Española el 'Premio al valor en acto de servicio' al general José Agustín Carreras Postigo, jefe de la Brigada ‘Rey Alfonso XIII’II de La Legión (Brileg).
Jesús Javier Prado, gerente de ‘El Periódico de España’, y Carlos Laborda, presidente y CEO de Aicox Soluciones, entregan el ‘Premio homenaje a los caídos en acto de servicio’ al general de la división Tomás García Gazapo, jefe de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, que ha estado acompañado por el suboficial Mayor Santiago J. Martínez Cañabate; la brigada Mª Yolanda Merino López; el cabo primero Daniel Ramos Fernández y la guardia civil Yolanda Gil Ramos.
De izquierda a derecha, Albert Sáez, director general de Contenidos de Prensa Ibérica; la Teniente Lucía Canalejas Checa; el suboficial Mayor José María Paniagua Ladero; el coronel Miguel Ángel Pérez Cabrera, jefe del 43 Grupo de las Fuerzas Aéreas; el Capitán Francisco Gimeno Sendín; el Sargento Primero Borja Muñoz Gras; el soldado Jason Mckinney Green, y Gonzalo García-Muñoz, vicepresidente global de operaciones y CEO de España en ICEYE.
De izquierda a derecha, Sergi Guillot, director general de Prensa Ibérica; el inspector Ricardo Gutiérrez Giraldo, responsable nacional de Redes Sociales, y Laura Garaboa Naranjo, subinspectora de Redes Sociales de la Oficina de Prensa y Relaciones Institucionales de la Policía Nacional.
Francisco Javier Sánchez Segura, presidente de Airbus España, y Aitor Moll, consejero delegado de Prensa Ibérica, entregan el 'Premio a la defensa de Europa 2025' a Javier Solana Madariaga, presidente de EsadeGeo, exministro y exsecretario general de la OTAN.
Javier Solana, presidente de EsadeGeo, exministro y exsecretario general de la OTAN, durante su intervención al recoger el 'Premio a la defensa de Europa 2025'.
De izquierda a derecha, el Teniente Coronel Juan Jesús Ruiz Reina; Ainhoa Moll, adjunta a presidencia y directora editorial de Prensa Ibérica; la cabo Marta Torres Latorre; el coronel Pedro Merino Castro, jefe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil; Cabo primero Ángela Fernández Tarjuelo; el capitán Ángel García Arroyo, y Justo Sierra Rey, presidente de URO vehículos especiales.
Armando Huerta, director de ‘El Periódico de España’, e Ibon Aperribay Arbelaiz, CFO de SAPA, entregan el 'Premio a acción destacada en acto de servicio' al capitán de fragata Jorge Fernández de Navarrete, comandante de la fragata Victoria.
De izquierda a derecha, Jesús Javier Pardo, gerente de ‘El Periódico de España’; el Inspector Miguel García Benlloch, jefe del Grupo de Robos de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Jefatura Superior de Valencia, y el subinspector Jesús Luján Chumillas.
De izquierda a derecha, Alfredo Estirado, CEO de TCR; Silvia Gamo, directora general de la Fundación Círculo en Tecnologías para la Defensa y la Seguridad, y Aitor Moll, consejero delegado de Prensa Ibérica.
De izquierda a derecha, Ricardo Martí Fluxá, presidente de TEDAE; el Coronel Rafael Martos Villarino, marido de la general Loreto Gutiérrez Hurtado; el guardia civil Jean Paul Bidias-Ndoe, y José Antonio Hernández-Reja, Embajador de Marca Ejército y secretario general de Gemaem.
De izquierda a derecha, Patricio Fernández Goberna, director general de Industrias Ferri; Ainhoa Moll, adjunta a presidencia y directora editorial de Prensa Ibérica; el almirante general Antonio Piñero Sánchez, jefe del Estado Mayor de la Armada; Ricardo Domínguez García-Baquero, presidente de Navantia, y Enrique Navarro, presidente del jurado de los Premios Valor y Servicio.
De izquierda a derecha, Sergi Guillot, director general de Prensa Ibérica; Eva García, presidenta y fundadora de ‘The Legacy’, y Alejandro Page, director general de Santa Bárbara Sistemas y vicepresidente de General Dynamics European Land Systems.
De izquierda a derecha, Albert Sáez, director general de Contenidos de Prensa Ibérica, y el intendente Carles Hernández Vilamajó, jefe de la Comisaría General de Información de la Policía de la Generalitat-Mossos d’Esquadra.
De izquierda a derecha, Javier Escribano, presidente de EM&E; José Antonio Hernández-Reja, embajador Marca Ejército y Secretario General de Gemaem; el Suboficial Mayor Jesús Marían Abellán; el Caballero Alferez Cadete Agustín Romero Hoyos; la Capitán Mónica Marqués Cárdenas; el Cornole Juan Esteban Rodas, director de la Academia de Infantería (Toledo); el Comisario Principal Antonio Vázquez Ara, director de la Escuela Nacional de Policía; la Dama Alumna Teresa Sánchez Castellano, de la Academia de Infantería de Toledo; el comisario José Juan Hierro Marrero, jefe del Área de Régimen Docente, y el comisario Jesús Óscar Moral González, jefe del Área de Régimen Interior de la Escuela Nacional de Policía.
Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica, entrega el 'Reconocimiento a una trayectoria de servicio a la defensa y seguridad' a Julián García Vargas, presidente de laFundación Feindef y exministro de Defensa.