Prensa Ibérica celebra en Madrid la gala de entrega de los Premios Valor y Servicio

La Real Fábrica de Tapices de Madrid ha sido este lunes el escenario elegido para la celebración de la primera gala de los 'Premios Valor y Servicio', organizada por El Periódico de España y Prensa Ibérica, como reconocimiento al mérito, el honor y la vocación de servicio en el ámbito de la seguridad y la defensa. La ceremonia premió las mejores actuaciones de los miembros y unidades de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en una atmósfera de respeto y orgullo institucional.

Numerosas autoridades, altos representantes de los tres Ejércitos, la Guardia Civil y la Policía Nacional, diplomáticos y empresarios se dieron cita en la capital para rendir homenaje a la labor de los premiados y a la trayectoria de sus unidades. El acto se convirtió en un espacio de encuentro entre instituciones y sociedad, unido por el reconocimiento al servicio público y a la defensa de la seguridad colectiva.

Una amalgama de uniformes con diferentes cortes y colores fue desfilando durante la tarde por los jardines del palacete madrileño, marcando el ritmo de la ceremonia. Poco a poco, los asistentes se adentraban en un auténtico oasis en el que el bullicio de la ciudad fue apagándose para dar paso al característico tintineo de las medallas y condecoraciones al chocar entre sí.

La majestuosa arquitectura de la Real Fábrica de Tapices, con monumentales telares recubriendo sus paredes y prominentes techos en su imponente sala Goya, deslumbró a los asistentes y confirió al acto el carácter solemne que requería esta ocasión tan especial.

La Unidad de Música de la Agrupación de Infantería de la Marina de Madrid abrió la gala con la interpretación de dos de sus piezas, 'Los voluntarios' y 'Ganando Barlovento', marchas militares que enmudecieron al público, dejándolo embelesado durante varios minutos mientras la melodía inundaba la estancia por completo.

Seguidamente, Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica, tomó la palabra para dar la bienvenida a los asistentes: “Hoy nos reunimos para premiar a algunos en el convencimiento de que son todos los que están, pero no están todos los que son. Queremos subrayar el significado profundo que tiene el servicio a los demás, y destacar a aquellos que han hecho de ese principio el eje de su vida”.

El editor recordó que estos galardones reconocen la labor de quienes, con entrega y determinación, velan cada día por “algunos de los pilares esenciales de nuestra convivencia: la seguridad en las calles, la libertad, la paz y el orden democrático”.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseguró en la apertura institucional que aplaude "todas las iniciativas que reivindican y reconocen lo público, porque creo firmemente que es el pilar que cohesiona y construye la mejor España". Asimismo, afirmó que "en un momento en que, con demasiada frecuencia se pone en duda el valor de lo común, debemos exhibir con más orgullo si cabe esa vocación de servicio".

Grande-Marlaska celebró la "dedicación, rigor y profesionalidad" tanto en el día a día como en momentos de extraordinaria excepcionalidad, entre los que ha citado la pandemia de covid, fenómenos naturales extremos o citas internacionales como la cumbre de la OTAN en 2022 o la inminente vista del papa León XIV a España. "Nuestros agentes son, sin duda alguna, un referente mundial que también forman y asesoran a fuerzas policiales de otros países", recalcó.

En la clausura, la ministra de Defensa, Margarita Robles, reiteró los valores de "entrega, compromiso, humanidad y humildad" de militares, policías y guardias civiles. "Nos sentimos muy orgullosos, y lo decimos con la cabeza muy alta, de nuestras Fuerzas Armadas, de nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de todos aquellos que cada día contribuyen en España y en el extranjero a que sean mejores y más grandes", señaló. "España es un gran país del que nos sentimos orgullosos, y si nos sentimos orgullosos es gracias a nuestra Policía Nacional, a nuestra Guardia Civil y a nuestros hombres y mujeres, a los que yo llevo siempre en el corazón de las Fuerzas Armadas".

"Las intervenciones de todos los premiados han demostrado su grandeza, porque todos ellos han dicho que esos premios eran unos premios compartidos", quiso destacar la titular de Defensa. "Ellos no son nunca uno mismo, sino que son algo coordinado, y es muy simbólico que cuando hayan salido al escenario hayan siempre salido acompañados de un equipo. Nos dan la lección cada día de que solo el trabajo en equipo, solo el trabajo que se hace por los demás, en los momentos malos, difíciles, solo el trabajo que es capaz de llevar a dar lo más importante que tienes, que es tu vida, por los demás, es lo que vale la pena", zanjó.

Premiados

Prensa Ibérica y El Periódico de España otorgaron un total de quince premios, dos de ellos 'ex aequo', y cada uno de los galardonados recibió una estatuilla en la que se podía leer una “V”, que expresa firmeza, coraje y decisión ante la dificultad, y una “S”, que con su forma fluida, simboliza la vocación constante de servir, proteger y acompañar. Unidas, dan sentido a los Premios Valor y Servicio, formando un símbolo único de compromiso con la sociedad.

El ‘Premio al valor en acto de servicio’ fue entregado, en primer lugar, por Armando Huerta, director de El Periódico de España, a la Legión Española. Los encargados de recoger este galardón fueron el General José Agustín Carreras Postigo, jefe de la brigada ‘rey Alfonso XIII’ II de la Legión (Brileg); el suboficial mayor del Cuartel General de Brileg, Pedro Luiz Juan Fornier; el brigada Rafael González Vaca, secretario Gebrileg, y el Cabo Mayor José Cano Monster.

La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil recogió el ‘Premio homenaje a los caídos en acto de servicio’, que entregaron Jesús Javier Prado, gerente de El Periódico de España, y Carlos Laborda Contreras, presidente y CEO de Aicox Soluciones, y recogió el general de división Tomás García Gazapo, jefe de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, acompañado de otros cuatros miembros de la agrupación.

El ‘Premio servicios a la comunidad 2025’ recayó en el Grupo 43 del Ejército del Aire y del Espacio. De manos de Gonzalo García-Muñoz, vicepresidente Global de Operaciones y CEO de España de ICEYE, y Albert Sáez, director general de Contenidos de Prensa Ibérica, recogieron el galardón el coronel Miguel Ángel Pérez Cabrera, jefe del 43 Grupo de Fuerzas Áreas; el capitán Francisco Javier Gimeno-Sendín; la teniente Lucía Canalejas Checa; el suboficial mayor José María Paniagua Ladero; el sargento primero Borja Muñoz Gras, y el soldado Jason Mckinney Green.

La Campaña ‘No te lo guardes’ de la Policía Nacional ha sido galardonada con el ‘Premio a la protección de la infancia y juventud 2025’. El inspector Ricardo Gutiérrez Giraldo, responsable nacional de redes sociales, y Laura Garaboa Naranjo, subinspectora de Redes Sociales de la Oficina de Prensa y Relaciones Institucionales de la Policía Nacional, fueron los encargados de recoger este reconocimiento que entregó Sergi Guillot, director general de Prensa Ibérica.

El exministro, exsecretario general de la OTAN y actualmente presidente de EsadeGeo, Javier Solana Madariaga, fue reconocido con el ‘Premio a la defensa de Europa 2025’ que entregaron el presidente de Airbus España, Francisco Javier Sánchez Segura, y Aitor Moll, consejero delegado de Prensa Ibérica.

Para amenizar la gala, la artista, compositora y directora de orquesta, Pilar Jurado interpretó, durante una pausa entre la entrega de galardones, la zarzuela ‘Me llaman la Primorosa’ ('El barbero de Sevilla'), que dió paso a una segunda parte del evento.

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) recibió el ‘Premio a operaciones destacadas realizadas a lo largo de 2025’. Ainhoa Moll, adjunta a presidencia y directora editorial de Prensa Ibérica, y Justo Sierra Rey, presidente de URO Vehículos Especiales, entregaron el galardón al coronel Pedro Merino Castro, jefe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, acompañado de otros miembros de la unidad.

El ‘Premio a acción destacada en acto de servicio’ fue entregado por Ibon Aperribay Arbelaiz, CFO de SAPA, y Armando Huerta, director de El Periódico de España, al capitán de fragata y comandante Jorge Fernández Navarrete y la dotación de la Fragata Victoria.

A título póstumo, el policía nacional Carlos Martí Gisbert recibía el ‘Premio a acciones destacadas en actos fuera de servicio’ que recogían el inspector Miguel García Benlloch, jefe del grupo de Robos de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Jefatura Superior de Valencia, acompañado del subinspector Jesús Luján Chumillas. Jesús Javier Prado, gerente de El Periódico de España, entregó el galardón.

El ‘Premio a la contribución de la sociedad civil a la Defensa’ fue para la Fundación Círculo de Tecnologías para la Defensa y la Seguridad, que recogió Silvia Gamo, directora general de la entidad, y que fue entregado por Aitor Moll, consejero delegado de Prensa Ibérica, y Alfredo Estirado, CEO de TRC.

El ‘Premio rompiendo barreras’ fue entregado 'ex aequo' al guardia civil Jean Paul Bidias-Ndoe y a la general Loreto Gutiérrez Hurtado, directora del Departamento de Seguridad Nacional del Gabinete de la Presidencia del Gobierno. Ricardo Martí Fluxá, presidente de la Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa, Aeronáutica y Espacio (TEDAE), y Arantza Sarasola, vicepresidenta de Prensa Ibérica, entregaron el galardón al guardia civil Jean Paul Bidias-Ndoe y, al coronel Rafael Martos Villarino, jefe del Área de Sistemas de Información y Telecomunicaciones del Mando de Operaciones, que acudió en representación de Loreto Gutiérrez Hurtado.

En este punto, la soprano Pilar Jurado tomó de nuevo el escenario para deleitar a los asistentes con la zarzuela 'De España vengo' ('El niño judío') que, con su talento en la voz, sirvió como momento de respiro y disfrute para el público.

La tercera parte de la gala prosiguió con la entrega por parte de Enrique Navarro, presidente del jurado de los Premios Valor y Servicio; Ainhoa Moll, adjunta a presidencia y directora editorial de Prensa Ibérica, y Patricio Fernández Goberna, director general de Industrias Ferri, del ‘Premio a la disrupción tecnológica en beneficio de la defensa y seguridad’ con el que galardonaron a la Armada Española y Navantia por el desarrollo del submarino S-800. El almirante general Antonio Piñero Sánchez, almirante jefe del Estado Mayor de la Armada y Ricardo Domínguez García-Baquero, presidente de Navantia, subieron al escenario a recoger el galardón.

La presidenta y fundadora de ‘The Legacy’, Eva García, fue galardonada con el ‘Premio a la comunicación y cultura de defensa y seguridad’, que le entregó Alejandro Page, vicepresidente de Santa Bárbara Sistemas (SBS) y director general de General Dynamics European Land Systems (GDELS), y Sergi Guillot, director general de Prensa Ibérica.

El ‘Premio a la prevención y actuación contra el extremismo y la radicalización’ recayó en el Programa ‘Prev’ de la Comisaría Central de Información del Cuerpo de Policía de la Generalitat-Mossos d’Esquadra. Albert Sáez, director general de Contenidos de Prensa Ibérica, fue el encargado de entregar el reconocimiento a Carlos Hernández Vilamajo, jefe de la Comisaría general de información del Cuerpo de Policía de la Generalitat- Mossos d’Esquadra.

La Academia de la Policía Nacional en Ávila y la Academia de Infantería de Toledo recibieron 'ex aequo' el ‘Premio a la promoción del talento en las Fuerzas Armadas y de Seguridad’. Arantza Sarasola, vicepresidenta de Prensa Ibérica, y Javier Escribano, presidente de EM&E, entregaron el galardón al coronel Juan Esteban Rodas, director de la Academia de Infantería de Toledo, al que acompañaron varios compañeros de la unidad.

Por último, Julián García Vargas, exministro de Defensa y actual presidente de la Fundación Feindef, recibió de manos de Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica, el ‘Reconocimiento a una trayectoria de servicio a la defensa y seguridad’.

El acto, que mantuvo durante todo su curso un tono solemne pero a la vez distendido, culminó con la actuación de la Unidad de música de la Agrupación de Infantería de la Marina de Madrid, que interpretó la pieza 'Pilotos en vuelo'. La música militar puso el broche a una gala para el recuerdo que emocionó tanto a premiados como invitados y que animó a todos a continuar con la celebración en los jardines de la Real Fábrica de Tapices.

El jurado de los premios ha estado compuesto por Enrique Navarro, presidente del jurado; el teniente General Juan Antonio del Castillo Masete; el teniente General Pablo Martín Alonso; el vicealmirante Manuel Antonio Martínez Ruiz; el general de Brigada Demetrio Muñoz García; el Comisario Rafael Martínez López; el coronel Aníbal Villalba Fernández;Armando Huerta, director de El Periódico de España, y Juan José Fernández, redactor jefe de El Periódico en Madrid y especialista en interior y defensa.

Los Premios Valor y Servicio han contado conel patrocinio de Airbus, EM&E Group, General Dynamics Santa Bárbara Sistemas, TRC; con la colaboración de AICOX, FERRI, ICEYE, URO; con TEDAE como asociación colaboradora; Indie, como media partner, y The Grey como consultora.