Sanidad desmiente a la OMS y afirma que aún no hay decisión sobre el desembarco del crucero en Canarias

La incertidumbre rodea la travesía del crucero de lujo MV Hondius tras declararse un brote de hantavirus que ya se ha cobrado la vida de tres personas. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha confirmado que el navío se dirigirá a Canarias tras fondear en Cabo Verde, según apunta Reuters. Por su parte, el Ministerio de Sanidad español ha desmentido que se haya tomado una decisión sobre la llegada a puerto canario del crucero y se mantiene a la espera de los datos epidemiológicos que se recojan del barco en su paso por Cabo Verde para decidir qué escala es más pertinente.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha enfriado las expectativas sobre una llegada inminente al Archipiélago en una entrevista a Cataluña Radio. "No es seguro que el barco vaya a llegar a Canarias. Se está evaluando si, dada su bandera holandesa, debe ir directamente a Países Bajos", explicó Simón, quien también confirmó que, de atracar en España, se haría sin enfermos a bordo, ya que estos serían evacuados previamente por vía aérea.

Por su parte, el vicepresidente del Gobierno canario, Manuel Domínguez, ha mostrado cautela ante la reunión técnica prevista para hoy. El ejecutivo regional exige que, de producirse la escala en las islas, se haga "con todas las garantías habidas y por haber", sugiriendo que existen otros recursos en territorio peninsular que podrían ser valorados, como apuntó en La Radio Canaria.

Catorce españoles en el crucero afectado con hantavirus, que podría recalar en Canarias / E. D.

Origen del brote y estado de los pasajeros

La investigación epidemiológica apunta a un viaje previo por Sudamérica de dos de los fallecidos como posible origen del contagio. El hantavirus, transmitido habitualmente por roedores, ha causado en este brote síntomas graves de progresión rápida, incluyendo neumonía y fallos respiratorios. Según los últimos datos de la OMS:

Fallecidos: 3 personas (incluyendo un hombre que murió a bordo y su pareja, fallecida tras volar a Sudáfrica).

3 personas (incluyendo un hombre que murió a bordo y su pareja, fallecida tras volar a Sudáfrica). Estado crítico: 1 paciente ingresado en una UCI en Johannesburgo.

1 paciente ingresado en una UCI en Johannesburgo. Casos a bordo: 3 personas con síntomas leves (nacionalidades holandesa y británica) que están siendo evaluadas en Cabo Verde.

3 personas con síntomas leves (nacionalidades holandesa y británica) que están siendo evaluadas en Cabo Verde. Pasaje español: hay 14 españoles en el crucero, de los cuales cinco son residentes en Cataluña.

Seguridad sanitaria en el Archipiélago

Ante la posibilidad de que Tenerife o Gran Canaria reciban al buque, Fernando Simón ha recordado que el sistema sanitario canario cuenta con una unidad de tratamiento de alto nivel especializada en infecciones de riesgo. Esta infraestructura permitiría gestionar posibles casos secundarios con total aislamiento, garantizando que no exista peligro para los profesionales sanitarios ni para la población local.

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Mientras la naviera Oceanwide Expeditions espera el permiso definitivo para navegar hacia Canarias, la OMS coordina una respuesta internacional para el rastreo de contactos, especialmente tras detectarse que una de las víctimas voló en un avión comercial hacia Sudáfrica antes de fallecer. El Ministerio de Sanidad español tiene ahora la última palabra sobre la entrada del MV Hondius en aguas nacionales.