Cinco de los cien mejores MIR de España realizarán la especialidad en hospitales gallegos

El Ministerio de Sanidad abrió este lunes el primer turno para adjudicar las plazas de Médicos Internos Residentes (MIR) que comenzarán su especialización a partir del próximo mes de junio en centros sanitarios de todo el país. A lo largo del día de ayer eligieron destino los 700 aspirantes con mejor puntuación en el examen, celebrado el pasado 24 de enero, distribuidos en dos turnos de 350 por la mañana y otros 350 por la tarde.

En este proceso, Galicia ha logrado captar cinco de los cien mejores MIR de España, que realizarán su especialidad en hospitales gallegos. El aspirante con la undécima mejor calificación fue el primero en escoger el noroeste peninsular. Se decantó por el Complexo Hospitalario Universitario de Santiago donde se formará en Otorrinolaringología.

Además, los coruñeses David Crespo, con la 26ª nota más alta de España, y Cristina Blázquez, con la 31ª, han escogido el Complexo Hospitalario Universitario coruñés (Chuac) como destino para desarrollar sus especialidades médicas: Nefrología y Cardiología, respectivamente. El área sanitaria oferta 132 plazas de formación sanitaria especializada, siendo 105 las destinadas a MIR.

En total, durante este primer día de adjudicación se cubrieron 30 plazas en hospitales de la comunidad, sumando las elecciones realizadas en los turnos de mañana y tarde . El proceso continuará en los próximos días hasta completar la asignación de las 9.275 plazas ofertadas a nivel estatal entre los más de 15.000 aspirantes que superaron la prueba celebrada el pasado mes de enero.

Especialidades

Al igual que a nivel estatal, Dermatología fue la especialidad que concentró un mayor número de elecciones en Galicia durante esta primera jornada, con seis plazas adjudicadas. De hecho, esta y Cirugía Plástica —donde se adjudicaron dos plazas— son las únicas especialidades en las que ya no restan vacantes en la comunidad.

Tras la especialidad del diagnóstico y tratamiento de enfermedades de la piel, Cardiología fue escogida por cuatro aspirantes. A continuación, Cirugía Ortopédica y Traumatología y Oftalmología, con tres plazas cada una.

También se cubrieron dos plazas en Cirugía General y del Aparato Digestivo y Anestesiología y Reanimación. El resto de adjudicaciones se repartieron entre especialidades con una única plaza, como Neurocirugía, Endocrinología y Nutrición, Pediatría, Medicina Familiar y Comunitaria, Psiquiatría, Nefrología, Otorrinolaringología y Aparato Digestivo .

Hospitales

Por hospitales, el Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña fue el que más residentes atrajo en este primer día, con nueve plazas cubiertas. A continuación se situaron el de Santiago, con ocho, y el de Vigo, con siete.

Los hospitales de Ourense incorporaron dos MIR, mientras que los de Pontevedra y Ferrol lograron captar un MIR cada uno de ellos en esta primera jornada.

Medicina familiar

Frente al interés que despertaron en los aspirantes con mejores expedientes, especialidades como la Dermatología, en el lado opuesto del tablero se encuentra la Medicina Familiar y Comunitaria. Una de las áreas sanitarias, tanto a nivel estatal como gallego, con un mayor déficit de profesionales que únicamente consiguió atraer al 1% de los primeros 700 MIR en escoger plaza.

Así, la modalidad para la que más plazas se ofertan, únicamente captó siete médicos en toda España. Cuatro harán la especialidad en centros sanitarios de Andalucía, uno en Aragón, uno en Cantabria y otro en A Coruña.

Plazas adjudicadas en Galicia

11 - C.H. Universitario de Santiago de Compostela - Otorrinolaringología

26 - C.H. Universitario A Coruña - Nefrología

31 - C.H. Universitario A Coruña - Cardiología

72 - C.H. Universitario de Ferrol - Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología

83 - C.H. Universitario de Santiago de Compostela - Cardiología

114 - C.H. Universitario de Vigo - EOXI Vigo - Oftalmología

192 - C.H. Universitario de Santiago de Compostela - Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología

200 - C.H. Universitario de Vigo - EOXI Vigo - Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología

221 - UDM Salud Mental de Santiago de Compostela - Psiquiatría

239 - C.H. Universitario A Coruña - Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología

290 - C.H. Universitario de Vigo - EOXI Vigo - Cirugía Ortopédica y Traumatología

314 - C.H. Universitario de Vigo - EOXI Vigo - Oftalmología

339 - C.H. Universitario de Pontevedra - Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología

365 - C.H. Universitario de Santiago de Compostela - Cardiología

396 - C.H. Universitario A Coruña - Cirugía General y del Aparato Digestivo

409 - C.H. Universitario A Coruña - Cardiología

418 - UDM AFYC Gerencia A.P. A Coruña - Medicina Familiar y Comunitaria

425 - C.H. de Ourense - Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología

429 - C.H. Universitario A Coruña - Cirugía Plástica, Estética y Reparadora

538 - C.H. Universitario de Santiago de Compostela - Cirugía Plástica, Estética y Reparadora

545 - C.H. Universitario A Coruña - Cirugía General y del Aparato Digestivo

567 - C.H. Universitario de Santiago de Compostela - Aparato Digestivo

587 - UDM Pediatría del C.H. Universitario de A Coruña - Pediatría y sus Áreas Específicas

589 - C.H. Universitario A Coruña - Endocrinología y Nutrición

590 - C.H. Universitario de Santiago de Compostela - Oftalmología

608 - C.H. Universitario A Coruña - Anestesiología y Reanimación

610 - C.H. de Ourense - Anestesiología y Reanimación

612 - C.H. Universitario de Vigo - EOXI Vigo - Cirugía Ortopédica y Traumatología

632 - C.H. Universitario de Santiago de Compostela - Cirugía Ortopédica y Traumatología

635 - C.H. Universitario de Vigo - EOXI Vigo - Neurocirugía