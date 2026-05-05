Cinco de los cien mejores MIR de España realizarán la especialidad en hospitales gallegos
Únicamente siete aspirantes en el conjunto de España escogieron la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria, uno de ellos se formará en A Coruña
Mateo Garrido Triñanes
El Ministerio de Sanidad abrió este lunes el primer turno para adjudicar las plazas de Médicos Internos Residentes (MIR) que comenzarán su especialización a partir del próximo mes de junio en centros sanitarios de todo el país. A lo largo del día de ayer eligieron destino los 700 aspirantes con mejor puntuación en el examen, celebrado el pasado 24 de enero, distribuidos en dos turnos de 350 por la mañana y otros 350 por la tarde.
En este proceso, Galicia ha logrado captar cinco de los cien mejores MIR de España, que realizarán su especialidad en hospitales gallegos. El aspirante con la undécima mejor calificación fue el primero en escoger el noroeste peninsular. Se decantó por el Complexo Hospitalario Universitario de Santiago donde se formará en Otorrinolaringología.
Además, los coruñeses David Crespo, con la 26ª nota más alta de España, y Cristina Blázquez, con la 31ª, han escogido el Complexo Hospitalario Universitario coruñés (Chuac) como destino para desarrollar sus especialidades médicas: Nefrología y Cardiología, respectivamente. El área sanitaria oferta 132 plazas de formación sanitaria especializada, siendo 105 las destinadas a MIR.
En total, durante este primer día de adjudicación se cubrieron 30 plazas en hospitales de la comunidad, sumando las elecciones realizadas en los turnos de mañana y tarde . El proceso continuará en los próximos días hasta completar la asignación de las 9.275 plazas ofertadas a nivel estatal entre los más de 15.000 aspirantes que superaron la prueba celebrada el pasado mes de enero.
Especialidades
Al igual que a nivel estatal, Dermatología fue la especialidad que concentró un mayor número de elecciones en Galicia durante esta primera jornada, con seis plazas adjudicadas. De hecho, esta y Cirugía Plástica —donde se adjudicaron dos plazas— son las únicas especialidades en las que ya no restan vacantes en la comunidad.
Tras la especialidad del diagnóstico y tratamiento de enfermedades de la piel, Cardiología fue escogida por cuatro aspirantes. A continuación, Cirugía Ortopédica y Traumatología y Oftalmología, con tres plazas cada una.
También se cubrieron dos plazas en Cirugía General y del Aparato Digestivo y Anestesiología y Reanimación. El resto de adjudicaciones se repartieron entre especialidades con una única plaza, como Neurocirugía, Endocrinología y Nutrición, Pediatría, Medicina Familiar y Comunitaria, Psiquiatría, Nefrología, Otorrinolaringología y Aparato Digestivo .
Hospitales
Por hospitales, el Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña fue el que más residentes atrajo en este primer día, con nueve plazas cubiertas. A continuación se situaron el de Santiago, con ocho, y el de Vigo, con siete.
Los hospitales de Ourense incorporaron dos MIR, mientras que los de Pontevedra y Ferrol lograron captar un MIR cada uno de ellos en esta primera jornada.
Medicina familiar
Frente al interés que despertaron en los aspirantes con mejores expedientes, especialidades como la Dermatología, en el lado opuesto del tablero se encuentra la Medicina Familiar y Comunitaria. Una de las áreas sanitarias, tanto a nivel estatal como gallego, con un mayor déficit de profesionales que únicamente consiguió atraer al 1% de los primeros 700 MIR en escoger plaza.
Así, la modalidad para la que más plazas se ofertan, únicamente captó siete médicos en toda España. Cuatro harán la especialidad en centros sanitarios de Andalucía, uno en Aragón, uno en Cantabria y otro en A Coruña.
Plazas adjudicadas en Galicia
11 - C.H. Universitario de Santiago de Compostela - Otorrinolaringología
26 - C.H. Universitario A Coruña - Nefrología
31 - C.H. Universitario A Coruña - Cardiología
72 - C.H. Universitario de Ferrol - Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología
83 - C.H. Universitario de Santiago de Compostela - Cardiología
114 - C.H. Universitario de Vigo - EOXI Vigo - Oftalmología
192 - C.H. Universitario de Santiago de Compostela - Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología
200 - C.H. Universitario de Vigo - EOXI Vigo - Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología
221 - UDM Salud Mental de Santiago de Compostela - Psiquiatría
239 - C.H. Universitario A Coruña - Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología
290 - C.H. Universitario de Vigo - EOXI Vigo - Cirugía Ortopédica y Traumatología
314 - C.H. Universitario de Vigo - EOXI Vigo - Oftalmología
339 - C.H. Universitario de Pontevedra - Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología
365 - C.H. Universitario de Santiago de Compostela - Cardiología
396 - C.H. Universitario A Coruña - Cirugía General y del Aparato Digestivo
409 - C.H. Universitario A Coruña - Cardiología
418 - UDM AFYC Gerencia A.P. A Coruña - Medicina Familiar y Comunitaria
425 - C.H. de Ourense - Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología
429 - C.H. Universitario A Coruña - Cirugía Plástica, Estética y Reparadora
538 - C.H. Universitario de Santiago de Compostela - Cirugía Plástica, Estética y Reparadora
545 - C.H. Universitario A Coruña - Cirugía General y del Aparato Digestivo
567 - C.H. Universitario de Santiago de Compostela - Aparato Digestivo
587 - UDM Pediatría del C.H. Universitario de A Coruña - Pediatría y sus Áreas Específicas
589 - C.H. Universitario A Coruña - Endocrinología y Nutrición
590 - C.H. Universitario de Santiago de Compostela - Oftalmología
608 - C.H. Universitario A Coruña - Anestesiología y Reanimación
610 - C.H. de Ourense - Anestesiología y Reanimación
612 - C.H. Universitario de Vigo - EOXI Vigo - Cirugía Ortopédica y Traumatología
632 - C.H. Universitario de Santiago de Compostela - Cirugía Ortopédica y Traumatología
635 - C.H. Universitario de Vigo - EOXI Vigo - Neurocirugía
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