Brote
"Queremos volver a casa": el mensaje de uno de los pasajeros del crucero con hantavirus que podría llegar a Canarias
El creador de contenido Jake Rosmarin ha compartido un vídeo desde el 'MV Hondius' en el que pide recordar que detrás de la alerta sanitaria hay "personas reales"
Redacción
En mitad de la incertidumbre por el futuro del crucero 'MV Hondius', afectado por un brote de hantavirus y retenido frente a las costas de Cabo Verde, uno de sus pasajeros ha decidido poner rostro al drama que se vive a bordo. El creador de contenido de viajes Jake Rosmarin ha publicado un vídeo en sus redes sociales en el que transmite el miedo, el cansancio y la preocupación de quienes permanecen en el barco a la espera de una solución.
En las imágenes, el pasajero lanza un mensaje directo: "Queremos volver a casa". La frase resume el estado de ánimo de las personas que continúan en el crucero mientras las autoridades sanitarias internacionales estudian cómo proceder y Canarias sigue como uno de los posibles puntos de desembarco.
El 'MV Hondius' permanece frente a Cabo Verde después de que las autoridades del país rechazaran su entrada a puerto por motivos sanitarios. Entre las opciones que se barajan está que el barco pueda dirigirse a Las Palmas de Gran Canaria o Santa Cruz de Tenerife para realizar nuevos controles médicos y atender a los enfermos, aunque por ahora no hay una decisión definitiva.
"No somos solo titulares, somos personas"
En su vídeo, Rosmarin pide empatía y recuerda que los pasajeros y tripulantes no son únicamente parte de una noticia internacional. “No somos solo titulares, somos personas, personas con familias, con nuestras vidas, con gente esperándonos en casa”, afirma.
El creador de contenido explica que la parte más difícil de la situación es la falta de certezas. “Hay mucha incertidumbre y esa es la parte más difícil. Todo lo que queremos ahora es sentirnos seguros, tener claridad y volver a casa”, señala en el mensaje difundido desde el barco.
Rosmarin también pide comprensión a quienes siguen la cobertura del brote: “Si estás viendo cobertura sobre esto, recuerda que hay personas reales detrás y que no es algo que esté sucediendo en un lugar lejano. Nos está pasando ahora mismo”. El pasajero añade que compartirá más información cuando pueda y solicita “amabilidad y comprensión”.
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