Brote
Confirman que el hantavirus que causó tres muertes en un crucero es de una cepa transmisible entre humanos
La identificación fue posible gracias a una muestra tomada de una persona que había estado a bordo del buque afectado, el MV Hondius
EFE
GINEBRA
El hantavirus que causó tres muertes en un crucero en el océano Atlántico es de la cepa Andes, única de la que se ha documentado transmisión entre humanos, confirmó este miércoles un laboratorio que colabora con la Organización Mundial de la Salud (OMS).
La identificación fue posible gracias a una muestra tomada de una persona que había estado a bordo del buque afectado, el MV Hondius, indicó un comunicado del Centro de Enfermedades Virales Emergentes de los Hospitales Universitarios de Ginebra (HUG).
- Estos son los cortes de tráfico previstos para este martes 5 de mayo en A Coruña por la Vuelta Ciclista Femenina
- El Deportivo retira los dos murales de la Plaza de Pontevedra y los expondrá en su museo para formar parte de la historia
- Sin miradas ni presión: el entrenamiento que buscan cada vez más mujeres en A Coruña
- El local de A Coruña con el mejor bocadillo tradicional de España: 'Ha ganado porque es sencillo
- Óscar Castro, administrador de la Cocina Económica de A Coruña: 'Vienen personas que cobran una prestación, pero no les alcanza para subsistir
- Cómo colaborar con la Cocina Económica de A Coruña: 4 formas de ayudar a los que ayudan
- El Leyma Coruña, abierto a organizar la 'final four' por el ascenso a la Liga ACB en el Coliseum
- El banquillo acerca al Deportivo al ascenso a Primera División: gana hasta siete posiciones en la clasificación gracias a sus revulsivos