Inquietud en Canarias ante la llegada de un centenar de pasajeros a bordo del crucero afectado por hantavirus

Ha comenzado la cuenta atrás para que Canarias reciba a un centenar de personas del buque afectado por un inusual brote de hantavirus. La llegada del crucero MV Hondius, que lleva varios días fondeando en las costas de Cabo Verde, causa inquietud no tanto por desconfianza en las autoridades sanitarias, sino porque el Ministerio apenas tiene un margen de tres días para organizar un perfecto engranaje de emergencia que le permita repatriar a más de un centenar de personas desde el aeropuerto de Tenerife sur hacia sus países de origen. Un mecanismo del que aún no se conocen todos los matices, pues estos se tendrán que ir consensuando con el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC), la Organización Mundial de la Salud y el resto de países afectados de aquí al fin de semana.

El crucero MV Hondius llegará al puerto de Granadilla, en Tenerife, en apenas tres días. El propio puerto tiene previsto que la embarcación arribe el 9 de mayo a las 12:00 horas del mediodía, aunque la hora podría variar. Una vez en tierra española, las 150 personas de 23 nacionalidades distintas que aún se encuentran dentro del pasaje, serán evaluados de nuevo por las autoridades sanitarias (esta vez por las españolas), que garantizará un desembarque seguro de este pequeño puerto en el que no discurren pasajeros. Desde allí se les trasladará al Aeropuerto de Tenerife Sur, que se encuentra a unos diez minutos, desde el que serán repatriados.

Lo harán a través de un mecanismo europeo de protección civil y emergencias, aunque los detalles pormenorizados sobre el traslado aún se desconocen. Lo que sí se sabe es que la batuta de la operación la llevará Sanidad Exterior , que será la responsable de encargarse del dispositivo y toda la gestión sanitaria de los pasajeros, a través de la Comisión Europea y con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias solo entrará en acción en el caso de que algún paciente requiera ser trasladado en caso de sintomatología asociada al hantavirus.

Dispositivo de evacuación

En los próximos tres días se trabajará para articular el dispositivo, pero ya tanto la ministra de Sanidad, Mónica García, como el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, han asegurado que los pasajeros y la tripulación serán evacuados desde Tenerife "en los términos sanitarios y logísticos que se requieran". En este sentido, García ha añadido que el proceso se realizará con "todas las garantías de seguridad".

En concreto, García ha asegurado que "tanto la atención médica como los traslados se realizarán en espacios y transportes habilitados especiales ad hoc, evitando cualquier contacto con la población local y velando por la seguridad de asistencia". Por tanto, el desembarco se realizará mediante circuitos sanitarios controlados, con traslado directo desde el puerto hasta el aeropuerto y posterior retorno a sus países de origen, evitando en todo momento el tránsito por espacios abiertos a la población general.

La Ministra ha insistido en que esta acción "no supondrá un riesgo para Canarias, ni para su actividad económica" y ha recordado que "España tiene todas las capacidades para atender a todas las personas y mantener la protección de salud pública como nos merecemos". Una vez repatriados, serán los países de origen los que decidan si deben guardar aislamiento.

Los 14 españoles tendrán que guardar cuarentena en Madrid

El Ministerio de Sanidad también ha adelantado que los 14 ciudadanos españoles serán derivados directamente al Hospital Central de Defensa Gomez Ulla, ya que cuenta con una UATAN (Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel) mucho más amplia que Canarias, con hasta ocho puestos y en la que se cuenta con todas las pruebas necesarias para evaluarlos: como PCR y serología. Su evacuación desde Tenerife se llevará a cabo mediante un operativo coordinado por el Ministerio de Defensa.

A su llegada a Madrid, los pasajeros deberán guardar cuarentena cuya duración aún está pendiente de determinar. Como explicó la ministra, dependerá de las decisiones que se tomen los próximos días en las ponencias técnicas para determinar qué día escogen como el día cero de posible contagio. En todo caso, el periodo de incubación del hantavirus es de 45 días.

El Ministerio de Sanidad ha solicitado a la OMS un protocolo técnico específico para la gestión de casos y contactos estrechos. De manera preliminar, se prevé que estas personas realicen cuarentena domiciliaria bajo vigilancia activa y seguimiento médico continuado. Solo en caso de aparición de síntomas, el Sistema Nacional de Salud activará la red estatal UATAN para garantizar una atención inmediata y segura.

Tres días para tomar decisiones

Los próximos tres días serán clave para organizar los dispositivos de repatriación así como los protocolos de emergencias para poder cumplir la ley internacional mientras se salvaguarda la salud pública de los isleños. "Habrá reuniones permanentes dentro del mecanismo europeo de protección civil para hacer un análisis minuto a minuto", ha sentenciado la ministra de Sanidad.

También se mantendrá la comunicación con el Gobierno de Canarias, que ha denunciado la falta de coordinación con el Gobierno de España e, incluso, lo ha tachado de "desleal". Sin embargo, la ministra de Sanidad ha afirmado que ha estado en contacto con el Gobierno de Canarias en todo momento, tanto con Salud Pública, como con la Consejera de Sanidad, Esther Monzón, y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo. Además, adelantó que "lo vamos a seguir estando", porque el Gobierno de Canarias se incorporará en todas las reuniones que deriven de Protección Civil.

¿Por qué se ha elegido Canarias y no Cabo Verde?

La elección de Canarias no ha sido casual. Se trata del puerto "más cercano" en el que se pueden garantizar las condiciones de seguridad y el menor riesgo para la salud de la población.

Fue, precisamente la Organización Mundial de la Salud (OMS), la que solicitó formalmente a España su colaboración, atendiendo al Reglamento Sanitario Internacional y a que Cabo Verde "no dispone de la capacidad necesaria para llevar a cabo la evaluación de salud pública, las investigaciones epidemiológicas y ambientales, ni la implementación de medidas de respuesta sanitaria".

Y, en este sentido, los puertos más cercanos a Cabo Verde son los de Canarias. Si, además, se busca tener una garantía adicional de poder tratar a alguna persona que desarrolle síntomas durante los próximos tres días, Tenerife es la isla indicada, ya que el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria es el único que cuenta con habitaciones de aislamiento. "Es una situación sanitaria grave, necesitan ayuda y el puerto más cercano con capacidades técnicas es Canarias", insistió García.

La OMS ha aludido al "imperativo humanitario" para solicitar un trabajo conjunto con España. "Los pasajeros y la tripulación del MV Hondius deben poder desembarcar lo antes posible, con el fin de reducir cualquier carga psicológica adicional y permitir una adecuada atención médica de otros problemas de salud no relacionados con el hantavirus, muchos de ellos en personas de edad avanzada", sentencia en una misiva remitida directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Es el músculo de nuestro país como tal y como miembro de la UE lo que ha provocado que se tome esta decisión", sentenció el Grande-Marlaska.

El virus se transmite entre humanos

Aunque el hantavirus se transmite habitualmente a través de la inhalación de los excrementos y la orina de los roedores. El contagio del buque es, sin embargo, "excepcional", pues se trata de la variante andina, una de las pocas con transmisión entre humanos. "Siempre es con contacto muy estrecho", explicó la ministra de Sanidad.

El virus presenta una elevada letalidad en determinadas formas clínicas graves, especialmente respiratorias, con una tasa de mortalidad que alcanza el 50%. El Ministerio ha explicado que el contexto específico del brote —una embarcación con convivencia estrecha y prolongada— favorece mucho más la posible transmisión interpersonal.

Tanto la OMS como el ECDC coinciden en que este tipo de contagio sigue siendo extremadamente infrecuente y requiere contactos muy estrechos y prolongados, generalmente con personas sintomáticas.