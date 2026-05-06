La sarna noruega se expande por Galicia: detectado un nuevo foco en la provincia de Pontevedra

La sarna noruega ha llegado a la provincia de Pontevedra. Tras detectarse dos focos en Galicia, uno en el Hospital Provincial de Conxo (Santiago) y otro en una residencia de Oleiros a finales de abril, este lunes se han observado varios casos de la también llamada sarna costrosa en el concello de Vila de Cruces.

Así lo ha confirmado este martes el propio Concello cruceño, que, tras localizar el lunes al mediodía «varios casos» en el Servizo de Axuda no Fogar (SAF), trasladó la situación «a las autoridades sanitarias competentes».

En un primer momento, se suspendió el SAF por precaución, pero se reactivaba ya este martes al amparo de las recomendaciones del Servizo de Alertas Epidemiolóxicas de Pontevedra. Para ello, «se han aplicado estrictamente las medidas recogidas en el Protocolo de Actuación ante a Sarna Humana», puntualizan desde el ayuntamiento dezano a través de un comunicado.

Se recomienda a los vecinos que, en el caso de sospechar de sufrir esta infestación cutánea, una variante más potente y contagiosa de la sarna común o escabiosis, se pongan en contacto de inmediato con el centro de salud.

Por su parte, la Consellería de Sanidade confirmó que tuvo conocimiento de la situación tras un aviso del centro de salud de Vila de Cruces. En ese momento, se activó la investigación de contactos y se emitieron las primeras recomendaciones técnicas, que incluyen el uso obligatorio de equipos de protección individual (principalmente guantes) y el lavado sistemático de la ropa. La investigación epidemiológica se encuentra actualmente en una fase incipiente, centrada en identificar a todos los contactos estrechos para aplicarles el tratamiento profiláctico correspondiente según la pauta médica.

Placas de costra

La sarna noruega se caracteriza por la presencia de placas de costra en diferentes partes del cuerpo debido a la entrada de miles o incluso millones de ácaros Sarcoptes scabiei var. hominis, a diferencia de la sarna común, en la que su presencia es reducida. Esencialmente surgen en áreas con piel más gruesa como las manos, los pies, los codos y las rodillas. No tienen por qué ir acompañadas de picor necesariamente, pues «la respuesta inmune que genera la picazón está a menudo comprometida en las personas que desarrollan esta forma de sarna», detalla la Clínica Universidad de Navarra.

Los grupos con más probabilidades de contagiarse son individuos con un sistema inmunitario debilitado o suprimido, personas de edad avanzada y aquellas con las capacidades limitadas para mantener una buena higiene. También son objetivo de los citados ácaros, que cavan túneles debajo de la piel dejando sus huevos, personas en tratamiento con esteroides a largo plazo.

El contagio se puede producir tanto por contacto piel con piel como con toallas o ropa de cama.

Habitualmente, para su tratamiento, se combina la permetrina, un medicamento tópico, con otro oral como la ivermectina.