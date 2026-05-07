¿Pueden los españoles del crucero, asintomáticos, negarse a guardar la cuarentena? Sanidad apela al sentido común pero, advierte, hay mecanismos legales para que se cumpla

Los 14 españoles que viajan a bordo del crucero MV Hondius y que llegarán a Madrid en un avión militar este fin de semana deberán guardar un periodo de cuarentena en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. Ese tiempo, todavía no está establecido por Sanidad, pero podría alargarse durante 45 días si se tiene en cuenta el periodo de incubación del hantavirus.

Es así donde surge el debate que encendió la ministra de Defensa, Margarita Robles, al asegurar que esa cuarentena es voluntaria, dado que es una medida privativa de libertad y tendrían que firmar un consentimiento informado. La titular de Sanidad, Mónica García, sin embargo, ha afirmado esta misma mañana que confía en que los españoles del crucero harán "cuarentena voluntaria" por el hantavirus aunque tiene "instrumentos legales" para obligarlos.

Habitaciones individualizadas

La titular de Defensa, ministerio al que pertenece el Gómez Ulla, ha especificado que los españoles no serán ingresados en la unidad de infecciosos del hospital, como ocurrió años atrás con el caso del ébola, sino que simplemente estarán ubicados en habitaciones individualizadas.

Los repatriados, ha aclarado, permanecerán en "habitaciones individualizadas", "siempre que voluntariamente quieran". Como se trata de personas sin síntomas, el régimen no será igual al de pacientes con otras enfermedades contagiosas graves. "En este caso el aislamiento no será en una unidad de infecciosos como es la unidad del Ébola", ha precisado.

¿Y si no quieren aislarse?

Todos los pacientes que están abordo del barco que partió de Cabo Verde están asintomáticos, ha señalado esta mañana la ministra Mónica García, en una entrevista en TVE. Se encuentran bien. Desde Canarias, los que no son españoles serán repatriados a sus países, y el grupo de 14 nacionales será trasladado en un avión militar a Madrid para ir directos al Gómez Ulla.

Tras las declaraciones de Robles sobre la voluntariedad de que pasen una cuarentena en el hospital madrileño, que han despertado las críticas del PP, Sanidad ha dejado las cosas claras. "Lo primero es confiar en que esas personas y sus familiares lo que quieren es estar protegidos, cuidados y recibir el mejor cuidado médico posible", matizaba el Ministerio este miércoles por la noche.

Medidas legales

"En todo caso, el Gobierno tomará las medidas legales necesarias para garantizar la salud pública con todos los instrumentos legales a su disposición. Como no podría ser de otra manera", zanjaba. Esta mañana, en una entrevista en la Cadena Ser, Mónica García afianzaba esa idea. La ministra ha explicado que su departamento está elaborando, junto con la OMS y el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC), el protocolo sobre cómo atender y aislar a los pasajeros españoles a bordo del crucero.

Una de las primeras decisiones que tienen que tomar las autoridades sanitarias es cuántos días tienen que guardar cuarentena, dado que primero tienen que determinar "el día 0", es decir, el día que dejaron de tener contacto con las personas contagiadas a bordo del barco. Será necesario determinar a partir de qué día comienza ese plazo, ya que según la información proporcionada por la OMS la enfermedad apareció en el barco entre el 6 y el 28 de abril.

Instrumentos legales

A partir de ese momento, ha asegurado que España tiene "los instrumentos legales suficientes" para obligar a los pasajeros españoles a que hagan cuarentena. Ha sugerido que cree que querrán hacerlo de forma voluntaria, sin necesidad de obligarles judicialmente, después de que el ministro Ángel Víctor Torres hablara este miércoles con las familias de cada uno de ellos.

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En el hospital Gómez Ulla, según fuentes sindicales consultadas por EL PERIÓDICO, tampoco disponen de información sobre el tiempo que los españoles pasarán en el centro. Han solicitado, hoy mismo, una "reunión urgente" con la dirección del hospital para conocer todos los detalles del dispositivo.