Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El CTA se ceba con el banquillo del DeportivoMulta a Bolt en ArteixoCalendario escolar de Galicia curso 2026-2027Entrevista a Charlie Uzal, director deportivo del Leyma Básquet CoruñaUn coruñés en el crucero del hantavirusAcuerdo sobre el proyecto de viviendas en el parque del Agra
instagramlinkedin

Hantavirus

¿Por qué ha parado en València uno de los aviones que ha participado en el traslado de pacientes con hantavirus?

La aeronave medicalizada que ha hecho una parada técnica esta mañana en València no llevaba a ningún paciente. Es el avión que el miércoles tuvo que aterrizar en Gran Canaria tras detectarse un fallo en el soporte vital de uno de los enfermos.

Uno de los aviones de la compañía que ha participado en la operación.

Uno de los aviones de la compañía que ha participado en la operación. / EFE

Íñigo Roy

València

La escala realizada esta mañana en el Aeropuerto de València por un avión vinculado con los traslados de pacientes infectados por hantavirus desde Gran Canaria, tal como han confirmado fuentes del ministerio, ha provocado algunas confusiones sobre la naturaleza del trayecto y quién iba en su interior.

¿Cuántos aviones se han usado en los traslados?

En principio dos. Por problemas técnicos en uno de ellos, se ha tenido que usar una segunda aeronave medicalizada para completar el traslados de dos pacientes hasta Países Bajos.

La aeronave que ha efectuado una parada técnica en el aeródromo valenciano es la misma que el pasado miércoles recogió a dos pacientes en Praia (Cabo Verde) para trasladarlos de urgencia a Ámsterdam. Estos dos infectados eran dos de los pasajeros contagiados por el hantavirus que viajaban en el crucero de lujo Hontius.

Sin embargo, la tripulación de este avión medicalizado detectó un fallo en un sistema eléctrico del soporte vital de uno de los pasajeros infectados y tuvieron que realizar un aterrizaje de emergencia en Gran Canaria tras no recibir autorización para hacerlo en Marrakesh (Marruecos).

Un segundo avión directo a Ámsterdam

Una vez en tierra, los pacientes fueron atendidos y posteriormente embarcados en un segundo vuelo medicalizado que partió desde Gran Canaria con destino Ámsterdam. Ese avión completó el trayecto desde las Islas Canarias a la capital de Países Bajos sin realizar ninguna parada técnica. El traslado se ha completado esta madrugado, tal como han confirmado esta mañana fuentes del Gobierno.

Leyenda
━━ Avión RHH024: Procedente de Praia
━━ Avión 2: Gran Canaria-Ámsterdam
Mapa que muestra la trayectoria de los aviones de traslado de pacientes con hantavirus.

La aeronave que ha hecho escala en València

En cuanto al primer avión, operado bajo con el número RHH024 y propiedad de la compañía RedStar Aviation 24, ha permanecido en el aeropuerto de Gran Canarias hasta que de madrugada (4:00 AM hora local canaria) partió desde el archipiélago sin pasaje y solo con tripulación con destino València para realizar una parada técnica de repostaje que ha realizado entre las 7:44 y las 8:34 horas para, a continuación seguir a su destino final.

Noticias relacionadas

Durante este trayecto, el avión medicalizado RHH024 ha viajado sin pacientes afectados por hantavirus y, tal como ha asegurado desde delegación del Gobierno, todas las maniobras de recarga de queroseno para proseguir el viaje se han realizado sin contacto físico entre tripulación y operarios del Aeropuerto de València.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El banquillo acerca al Deportivo al ascenso a Primera División: gana hasta siete posiciones en la clasificación gracias a sus revulsivos
  2. El Comité de Disciplina se ceba con el banquillo del Dépor: seis partidos de sanción para los ayudantes de Hidalgo
  3. La propuesta de los arquitectos Casabella y Sellier: Un teleférico sobre el puerto de A Coruña y tanques convertidos en centros culturales
  4. El local de A Coruña con el mejor bocadillo tradicional de España: 'Ha ganado porque es sencillo
  5. El CTA esquiva el penalti de Eddahchouri en su 'Tiempo de revisión': no analizan la polémica del Dépor-Leganés
  6. ¿Qué hace un barco abandonado en mitad de un monte de A Coruña?
  7. Persecución a la piratería en A Coruña: dos bares deberán pagar una multa e indemnizar a LaLiga por emitir partidos sin autorización
  8. 6-2 | El fuego amigo aniquila el sueño europeo del Liceo

De la costura a la escalada: ExpoCoruña conecta a cientos de jóvenes estudiantes de A Coruña con su futuro profesional

De la costura a la escalada: ExpoCoruña conecta a cientos de jóvenes estudiantes de A Coruña con su futuro profesional

Tres detenidos por "menudeo" de drogas en A Coruña

Tres detenidos por "menudeo" de drogas en A Coruña

ExpoCoruña acoge la II Feira de Educación, Formación e Emprego

Charlie Uzal, sobre el final del Leyma-Obradoiro: "No gusta, porque hay que dar una imagen de cara al exterior y transmitir los valores del deporte y esos no lo son"

Charlie Uzal, sobre el final del Leyma-Obradoiro: "No gusta, porque hay que dar una imagen de cara al exterior y transmitir los valores del deporte y esos no lo son"

Charlie Uzal: "Ya solicitamos ser sede de la Final a 4 de ascenso a ACB"

Charlie Uzal: "Ya solicitamos ser sede de la Final a 4 de ascenso a ACB"

José Manuel Lage, sobre la reducción de edificabilidad en el Parque del Agra: “Es mejor el 83% de algo que el 100% de nada”

José Manuel Lage, sobre la reducción de edificabilidad en el Parque del Agra: “Es mejor el 83% de algo que el 100% de nada”
Tracking Pixel Contents