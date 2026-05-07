Estos son (de momento) los pasajeros del crucero afectados por hantavirus: tres muertos y cinco contagiados

El crucero de lujo 'MV Hondius', en el que ha estallado un brote de hantavirus, partió el 20 de marzo del puerto de Ushuaia, en la Tierra de Fuego argentina, con 149 personas a bordo: 88 pasajeros y 62 miembros de la tripulación. Entre todos, representan 23 nacionalidades y 14 son españoles: entre ellos, cinco catalanes, tres madrileños, un gallego, un asturiano y una valenciana.

La expedición se disponía a hacer escala en algunas de las islas más remotas del planeta, con incursiones en la Antártida, hasta acabar en Cabo Verde. Sin embargo, el buque ha acabado confinado tras haberse detectado un brote de hantavirus que, de momento, ha provocado la muerte de tres pasajeros y ha afectado al menos a otros cinco. Estos son los ocho pasajeros afectados por la variante de los Andes del hantavirus.

Dos holandeses —un matrimonio— son los dos primeros fallecidos por hantavirus. Argentina todavía está reconstruyendo el itinerario que hicieron. Él tenía 69 años y falleció el 11 de abril a bordo del buque tras enfermar durante la travesía. Tenía fiebre, dolor abdominal y de cabeza y diarrea. Ella, de 69 años, empeoró después de dejar el barco y murió en Johannesburgo el 27 de abril tras ser evacuada.

Lo que se sabe, de momento, es que esta pareja viajó durante varios meses entre Argentina, Chile, Uruguay y de regreso a Argentina a partir del 27 de marzo, antes de abordar el 'MV Hondius' el 1 de abril, explicó el Ministerio de Salud en un comunicado. El Ministerio de Salud argentino está "reconstruyendo" la ruta del paciente cero, es decir, el recorrido que siguieron los ciudadanos holandeses que presentaron los primeros síntomas", indica el Ministerio.

Además, una azafata neerlandesa de KLM está siendo sometidas a pruebas y ha sido ingresada en un hospital de Ámsterdam tras presentar posibles síntomas de una infección por hantavirus, según ha informado este jueves el Ministerio de Sanidad neerlandés. Estuvo en contacto con la mujer fallecida, que había intentado subir a bordo de un avión de KLM de Johannesburgo a Ámsterdam el 25 de abril, algo que la tribulación nole permitió debido a su estado de salud y falleció poco después.

Se trata de una pasajera alemana que murió a bordo del crucero el 2 de mayo. Está incluida entre los tres fallecidos del brote.

Un pasajero británico que fue evacuado a Johannesburgo y que permanece en la uci en estado crítico pero estable es la primera persona en la que se identificó el hantavirus. En el crucero, el hombré empezó a presentar síntomas compatibles con la neumonía y, al empeorar, fue evacuado el 27 de abril desde la isla de Ascensión hacia Sudáfrica.

Martin Anstee, guía de expedición británico de 56 años, también fue posteriormente a los Países Bajos para recibir tratamiento especializado. Además, también el médico neerlandés del barco, de 41 años, fue evacuado a los Países Bajos, pero su estado mejoró tras haber estado más grave. Lo mismo ocurre con otro pasajero alemán. Los tres fueron enviados en avionetas medicalizadas a Holanda y pararon ayer en Canarias para repostar fuel.

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Por último, un expasajero en Suiza que había desembarcado en el barco y regresado a su casa, dio positivo de hantavirus en Zúrich, donde estaba recibiendo atención médica. Este caso es el que eleva el de afectados a ocho. Además, hay un francés que fue contacto de este en el avión que también está siendo monitorizado por las autoridades sanitarias de su países, pese a que no ha presentado síntomas por el momento.