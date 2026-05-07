Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El CTA se ceba con el banquillo del DeportivoMulta a Bolt en ArteixoCalendario escolar de Galicia curso 2026-2027Entrevista a Charlie Uzal, director deportivo del Leyma Básquet CoruñaUn coruñés en el crucero del hantavirusAcuerdo sobre el proyecto de viviendas en el parque del Agra
instagramlinkedin

Un turista de EEUU pide asilo en Mallorca por miedo a Trump

El hombre se presentó en el cuartel de la Guardia Civil, y aunque le informaron de que no era de su competencia, insistió en que recogieran su petición

Una patrulla de la Guardia Civil en Mallorca.

Una patrulla de la Guardia Civil en Mallorca. / Guardia Civil

Xavier Peris

Palma

Un ciudadano estadounidense se presentó ayer en el cuartel de la Guardia Civil de Felanitx acompañado por un abogado y solicitó asilo político en España, "por miedo a sufrir lesiones por no compartir las ideas del Gobierno de su país". Pese a que los agentes le informaron de que no son el órgano competente para estos trámites, el hombre insistió en que le recogieran su petición.

El hombre, un ciudadano estadounidense que al parecer reside en el término municipal de Felanitx, acudió ayer al cuartel de la Guardia Civil de la localidad acompañado por su abogado. Allí explicó a los agentes encargados de atender al público que quería presentar una petición de asilo político en España. Según dijo, tenía "miedo de sufrir lesiones por no compartir las ideas del Gobierno de su país".

Noticias relacionadas

Los agentes intentaron explicarle que la Guardia Civil no es el órgano competente en estos casos. De hecho, la Benemérita no interviene en asuntos de extranjería y documentación, que son competencia de la Policía Nacional. Estas peticiones se suelen presentar en las Oficinas de Extranjería, comisarías de Policía, puestos fronterizos y oficinas de ayuda al refugiado. Sin embargo, el hombre insistió en que los guardias recogieran su petición, y así lo hicieron.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents