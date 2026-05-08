Los hoteleros piden "tranquilidad" con el brote de hantavirus en el 'MV Hondius' y descartan cancelaciones masivas en Tenerife

El gerente de la Asociación Hotelera y Extrahotelera de Santa Cruz de Tenerife (Ashotel), Juan Pablo González, ha apelado este viernes a la "tranquilidad" ante la llegada del crucero 'MV Hondius' a Tenerife prevista para este domingo y descartado que se vayan a producir cancelaciones masivas.

En una declaración difundida por la patronal ha admitido que se ha producido "alguna cancelación" --en algún complejo se puede llegar al 10% de las reservas-- pero en un nivel "insignificante", según el sondeo realizado con varios asociados.

"El miedo como se suele decir es libre, pero no estamos evidentemente en un proceso de cancelaciones masivas ni muchísimo menos", ha comentado, admitiendo que puede haber personas que decidan no viajar a la isla por "seguridad" o por "aprehensión".

En esa línea, ha comentado que "desde luego no está afectando al destino, ni Canarias ni Tenerife, ni hay un proceso de cancelaciones masivas".

Información puntual a los turoperadores

Ha apuntado que los turoperadores "están informados puntualmente" y desde Turismo de Tenerife se ha reforzado el trabajo de comunicación con "fuentes primarias y fuentes fidedignas" y confía en que el martes, si culmina la vuelta de los pasajeros del crucero a sus países de origen, todo quedé en un "episodio anecdótico".

De hecho, ha señalado que están "más preocupados" por lo que va a ocurrir con la guerra de Irán que "sí va a tener consecuencias muy graves" para el futuro del turismo de Canarias pero espera que el brote de hantavirus que "se cierre como se tiene que cerrar".

En el círculo, el puerto de Granadilla, en el sur de Tenerife, donde fondeadará el crucero 'MV Hondius' el próximo domingo, 10 de mayo / El Día

González ha indicado que las islas tienen "procedimientos sanitarios de primer mundo" y profesionales sanitarios "muy competentes" y ahora se trata de las personas que están a bordo del crucero "sean tratadas como tienen que ser" y que se haga la evacuación.

Por ello cree que "una vez tomada la decisión" de que el buque se traslade desde Cabo Verde a Canarias ahora se abre una "oportunidad de dar una imagen de un destino robusto, con un sistema sanitario robusto, y sacar pecho".

Servicios "preparados"

"Ya lo hemos hecho antes", ha indicado, recordando como la fue la atención de sanitaria durante la pandemia de coronavirus y se aplaudía desde los balcones a los sanitarios. "No creo que sea por capricho, sino porque realmente dieron el callo y tenemos servicios preparados para ellos", ha agregado.

Ha insistido en que se trata de un "proceso puntual de 150 personas que han estado conviviendo prácticamente dos meses en un barco y se ha producido un brote de contagio" aparte de que se trata de un virus "archiconocido" lo que reduce la preocupación de la comunidad científica.

El gerente de Ashotel ha afirmado que no se está "inventando nada" y hay unos "protocolos rigurosos y sanitarios que hay que aplicar" con el fin de que la llegada del crucero que como "una especie de capítulo para la memoria colectiva pero que se ha salvado" y que sea una "oportunidad para demostrar" que un destino turístico que recibe 18 millones de visitantes y en el que viven dos millones de personas "ha estado a la altura de las circunstancias".

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Ha comentado que las "fuentes primarias y autorizadas" dan "tranquilidad" pero ha admitido que no pasa lo mismo al "leer redes sociales" porque "ahí está opinando todo el mundo de lo que sabe y solamente de lo que no sabe".