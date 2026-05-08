Solo el 3% de los estudiantes de máster abandonan sus estudios, la mitad que en la OCDE

Solo el 3% de los estudiantes de máster en España abandona sus estudios un año después de matricularse. La cifra es la mitad de la media de la OCDE (6%) y cuatro puntos inferior a la de la UE (7%), según el informe 'Panorama de la Educación 2025', elaborado por el organismo internacional. Los técnicos de la OCDE aseguran que el buen resultado español se debe tanto a los procesos de admisión exigentes como al “sólido perfil académico de los estudiantes” que cursan esta formación especializada y dirigida al mercado laboral con una duración mínima de un año y máxima de dos.

En las universidades públicas, el coste medio de los másteres es de 2.082 euros y en las privadas, 5,7 veces más

Otro factor que también puede explicar la extrema fidelidad de los estudiantes de másteres es el precio, superior al grado. Concretamente, un 43% más. En las universidades públicas, el coste medio de los másteres es de 2.082 euros, según el informe de la OCDE. En las privadas, la cifra es 5,7 veces más: 11.855 euros.

A raíz del plan Bolonia -un conjunto de acuerdos a nivel europeo para unificar el sistema universitario y que en España entró en vigor en 2011- los másteres comenzaron a estar mucho más presentes en los campus al pasar las carreras de 5 a 4 años. Los másteres oficiales son necesarios para los grados que requieren una habilitación profesional para ejercer. Por ejemplo, psicología clínica, abogacía o educación secundaria. Los másteres propios -llamados de formación permanente- no son obligatorios, pero sí dan una formación extra y mucho más cercana a la vida laboral.

Aunque el grado continúa siendo la titulación más común, un porcentaje cada vez mayor de personas jóvenes prolonga sus estudios hasta el nivel de máster: en España, en 2024, el 18,4% de la población joven con edades comprendidas entre 24 y 35 años tenía un máster como nivel educativo más alto alcanzado, frente al 17% en 2019.

Máster para ejercer la docencia

Según la estadística oficial del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (con datos del curso 2024-25 2024), el máster de Profesorado de educación secundaria -obligatorio para ejercer la docencia en institutos- es el que cuenta con mayor número de matriculados (más de 40.000), seguido por Administración y empresa (18.507), Abogacía (16.348) y Psicología general sanitaria (15.000), imprescindible para poder tratar pacientes y realizar psicoterapia.

El paro entre las personas de 25 a 64 años con máster no llega al 5%

Tener un máster también implica ventajas salariales. Los titulados con este nivel de formación especializada ganan un 76% que los que no tienen estudios universitarios. Según un reciente estudio de la Fundación BBVA e Ivie, la base de cotización media -que viene determinada por el salario- es un 11% superior en los que cursan un máster frente a los que solo tienen el grado. ‘Panorama de la Educación 2025’ asegura que, en España, entre las personas de 25 a 64 años con máster, la tasa de paro se reduce al 4,8% (7% en el caso del segmento de edad comprendido entre los 25 y los 34 años).

La última estadística oficial de Crue (organismo que reúne a los rectores y rectoras de toda España) destaca que el crecimiento de estudiantes internacionales ha sido mucho más intenso en posgrado que en grado. Desde el curso 2015-16 hasta ahora, la matrícula de estos alumnos creció un 55% en máster y un 95,8% en doctorado. En el curso 2022-23, los extranjeros representaron el 19% de los alumnos de máster. Catalunya destaca por atraer a más del 30% de los estudiantes extranjeros en sus másteres. No existen, sin embargo, registros oficiales precisos de los españoles que salen al extranjero para realizar estudios de posgrado ordinarios.

Doctorandos

Respecto a los estudiantes de doctorando, la estadística oficial del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades refleja que, en el curso 2024-2025, había 97.695 matriculados, cifra un 1,8% inferior a la del curso precedente. El número de hombres y mujeres es muy similar. Respecto a los grupos de edad, el 57% de los estudiantes tienen más de 30 años. La gran mayoría (93%) se encuentran en universidades públicas, llegando al 98% en la rama de ciencias.

Por sexo y ámbitos de estudio, el perfil de los estudiantes varía sensiblemente. Las mujeres son mayoría en Salud y servicios sociales (61%) y en Educación (60%). En cambio, en Informática e Ingeniería, Industria y Construcción sobresalen los hombres (77% y 67% respectivamente).

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Casi el 30% de los estudiantes de doctorado en España es extranjero

En cuanto a la nacionalidad, casi el 30% de los estudiantes de doctorado en España es extranjero. Entre ellos, casi la mitad provienen de América Latina y Caribe (49,2%), seguidos por la UE (22%) y Asia y Oceanía 18%. Las elecciones de rama varían según la nacionalidad del estudiante. Mientras que los españoles se decantan por ciencias de la salud (31%), en América Latina y Caribe y en la Unión Europea realizan más doctorados de ciencias sociales y jurídicas (44% y 29% respectivamente). Entre los estudiantes de Asia y Oceanía destacan Ingeniería y Arquitectura (30%) y Ciencias Sociales y Jurídicas (23%).