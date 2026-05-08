Tenerife activa el Plan de Emergencia Insular en prealerta por la llegada del MV Hondius

El Cabildo de Tenerife ha activado de forma preventiva el Plan de Emergencias Insular de Tenerife (PEIN) en situación de prealerta por riesgo sanitario ante la llegada prevista del crucero MV Hondius, en el que se ha detectado un brote limitado de hantavirus.

La medida entrará en vigor a partir de las 18:00 horas de este sábado y tiene como objetivo reforzar la coordinación operativa y garantizar la seguridad sanitaria durante el dispositivo previsto para la llegada del buque a aguas de Tenerife.

El Cabildo prioriza la seguridad sanitaria

La presidenta del Cabildo de Tenerife ha explicado que la activación del PEIN responde a la necesidad de proteger a la población de la Isla. Según ha señalado, se están tomando todas las medidas necesarias "pensando en Tenerife y, sobre todo, en la gente que vive aquí".

La Corporación insular insiste en que las decisiones adoptadas tienen como prioridad garantizar la seguridad sanitaria de la ciudadanía, anticiparse a cualquier posible riesgo y actuar con responsabilidad y coordinación.

El MV Hondius fondeará frente a Granadilla de Abona

Según la información trasladada por el Ministerio de Sanidad, el buque procede de Cabo Verde y tiene como destino Canarias. A bordo se han registrado ocho casos vinculados a esta enfermedad zoonósica.

El hantavirus se transmite por contacto con fluidos de roedores infectados o con superficies contaminadas. Ante esta situación, y siguiendo las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Reglamento Sanitario Internacional, el crucero fondeará frente a las costas del municipio de Granadilla de Abona.

El objetivo del dispositivo es proceder a la evacuación de los pasajeros hacia una zona aeroportuaria controlada para su posterior traslado a sus países de origen.

Medidas preventivas activadas

En el marco de la prealerta, el Cabildo ha puesto en marcha un conjunto de medidas preventivas para garantizar la seguridad sanitaria y la coordinación entre los distintos servicios implicados.

Entre ellas figura el seguimiento continuo del buque, con control permanente de su ubicación y evolución. También se contempla la coordinación con las autoridades sanitarias y estatales encargadas de la gestión del operativo.

Además, se realizará el seguimiento de los desplazamientos hacia la zona aeroportuaria de las personas vinculadas al operativo, con el fin de asegurar la trazabilidad y el control sanitario en todo momento.

Recomendación al Ayuntamiento de Granadilla

El Cabildo de Tenerife también ha recomendado al Ayuntamiento de Granadilla de Abona la activación de su Plan de Emergencia Municipal (PEMU).

Esta medida permitiría reforzar la respuesta local ante la llegada del crucero y facilitar la coordinación con el dispositivo insular y las autoridades sanitarias y estatales.

Recursos en prealerta

La Corporación insular mantiene en situación de prealerta todos los recursos susceptibles de intervención. El objetivo es poder actuar con rapidez si la evolución de los acontecimientos lo requiere.

El Cabildo subraya que esta activación tiene carácter preventivo y responde a un escenario controlado. Según la institución, las autoridades sanitarias han delimitado el brote y han establecido protocolos específicos para su gestión.

No existe riesgo para la población general

Desde el Cabildo de Tenerife se insiste en que no existe riesgo para la población general. Aun así, la institución garantiza una vigilancia “estrecha y permanente” de la situación mientras se desarrolla el operativo vinculado al MV Hondius.

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La activación del PEIN busca reforzar la prevención, coordinar a las administraciones implicadas y asegurar que la llegada del crucero se gestione con todas las garantías sanitarias.