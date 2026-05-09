HANTAVIRUS
La Justicia ratifica la orden de cuarentena a los españoles del crucero Hondius
EFE
Un Juzgado de Instrucción de Madrid ha ratificado este sábado la orden del Ministerio de Sanidad por la que se notifican las medidas de cuarentena a las que deben someterse en el Hospital Gómez Ulla los españoles afectados por el brote de hantavirus en el crucero MV Hondius.
"La medida resulta adecuada, necesaria e idónea para controlar la enfermedad y prevenir su expansión", señala el juzgado, que añade que la cuarentena es también "proporcionada al riesgo grave, inminente y extraordinario que supondría la propagación por contagio, máxime cuando el tiempo de aislamiento fijado no puede tampoco considerarse excesivo o prolongado".
Así lo ha acordado la sección de instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid plaza número 25 en respuesta al escrito presentado en la noche del pasado viernes por la Abogacía del Estado, que reclamó la ratificación judicial de la citada orden de cuarentena.
- El mesón con uno de los mejores calamares de A Coruña: 'Aquí la freidora nunca está parada
- Así vivimos el Cádiz 0-1 Deportivo
- Iago Cagiao baja la persiana de El Rincón de Alba tras una década en A Coruña y prepara su salto a Betanzos: 'Quería un final bonito
- Eclipse solar en A Coruña: el centro comercial Cuatro Caminos reparte gafas homologadas
- El Sporting de Portugal calienta motores para volver a la carga por Yeremay y reserva una cantidad astronómica para sacarlo del Deportivo
- Marineda City añade seis nuevas marcas de moda y complementos a su oferta comercial
- Luckia inaugura su nueva sede en A Coruña, un polo tecnológico en innovación, emprendimiento y sostenibilidad
- Cádiz CF - RC Deportivo: Horario y dónde ver en TV y online la jornada 39 de LaLiga Hypermotion