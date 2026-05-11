Argentina descarta que Ushuaia, ciudad de Tierra de Fuego de la que partió el crucero, sea el origen del brote de hantavirus

La pregunta sobre el modo que el hantavirus llegó al crucero 'MV Hondius' ha vuelto a abrirse a la espera de respuestas científicas certeras. ¿La infección tuvo lugar en Ushuaia –punto de origen de la travesía en la austral Tierra del Fuego– o en otras provincias patagónicas argentinas, ubicadas más al norte? ¿Y si tampoco sucedió en Neuquén, Río Negro o Chubut? Las autoridades sanitarias argentinas han descartado en las últimas horas la posibilidad de que el foco radicara en el confín argentino, a 3.000 kilómetros al sur de la ciudad de Buenos Aires. El director de Epidemiología y Salud Ambiental de esa provincia, Juan Petrina, ha sostenido que no existen elementos que permitan vincular a Tierra del Fuego con los casos fatales detectados en la embarcación que partió desde la ciudad fueguina Ushuaia a comienzos de abril.

Esa posibilidad, ha remarcado Petrina, es "prácticamente nula". Como las personas afectadas embarcaron en el 'MV Hondius' sin síntomas, la situación debería analizarse en función de los periodos biológicos propios del virus, cuya incubación suele ser de tres semanas e incluso puede extenderse hasta 45 días. Eso descartaría a Tierra del Fuego como el lugar de la incubación. Además, la pareja infectada apenas permaneció dos días en la zona.

Sin hantavirus en Tierra de Fuego desde hace 30 años

"Consideramos que se trata de una situación azarosa. Le tocó a este barco partir desde Ushuaia, pero algo similar podría haber ocurrido desde cualquier puerto del mundo. Por las características de esta enfermedad, incluso si los controles se hubieran realizado de manera perfecta, el desenlace hubiese sido el mismo, porque las personas embarcaron asintomáticas". Y ha añadido: "Los tiempos no son compatibles con un contagio producido en Tierra del Fuego ni tampoco con contagios en tierra. Cuando la persona comenzó a cursar el periodo de transmisibilidad ya se encontraba a bordo del barco".

El especialista ha recordado además que Tierra del Fuego no registra casos de hantavirus desde que la enfermedad fue incorporada al sistema nacional de notificación obligatoria, hace tres décadas, ni es frecuente encontrar al roedor que lo transmite. "Esa situación se mantiene hasta la semana epidemiológica actual", ha añadido el investigador.

Descartado el basurero

La escasez del ratón colilargo, principal reservorio del hantavirus Andes, y, a su vez, el estado sanitario histórico de la provincia, sumado al corto periodo que pudo haber estado expuesta la pareja a estos roedores, "disminuye enormemente la posibilidad de que haya sido acá", ha afirmado Petrina. A su vez, el funcionario ha señalado que la cepa Andes causante de esta enfermedad circula en otras áreas del país –como Neuquén, Río Negro y Chubut– y ninguna de ellas es vecina del último distrito argentino. De hecho, también se encuentra en Chile, donde la pareja fallecida estuvo durante semanas antes de subir al crucero. Se da la circunstancia de que en San Carlos de Bariloch, Río Negro, a 1.500 kilómetros de Ushuaia, un hombre de 45 años ha ingresado en la UCI por hantavirus, el tercer caso solo este año.

En esta línea, Petrina ha desechado de plano la hipótesis de un contagió en las inmediaciones del basural fueguino. "Los roedores que pueden existir ahí son urbanos; y este roedor del que hablamos como reservorio natural del virus en la Patagonia es silvestre".

"El caso requiere más estudio"

Pero, además, otra línea de investigación fue abierta por el ministerio de Salud en virtud del conocimiento de los casos de hantavirus conocidos en Salta, una provincia ubicada en el otro extremo del territorio, unos 1.500 kilómetros al norte de la ciudad de Buenos Aires. Allí se han registrado 16 casos positivos, y cuatro decesos.

Por su parte, el epidemiólogo Eduardo López, la principal autoridad del departamento de Medicina e Infectología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez de la ciudad de Buenos Aires, ha apuntado que todavía es prematuro llegar a una conclusión definitiva: "El caso requiere más estudio porque hay ecosistemas cambiantes. El ratón colilargo que tuvo como hábitat original la cordillera patagónica y el noroeste argentino se halla en la actualidad en la provincia de Buenos Aires con otros roedores transmisores de la enfermedad".