La modelo gallega Noa RoPri desfila para Ágatha Ruiz de la Prada en la Fashion Week Latam de Madrid

La joven modelo ourensana Noa Rodríguez Prieto (Noa RoPri), natural de Riós, sigue dando pasos firmes en el mundo de la moda nacional e internacional tras participar en la Fashion Week Latam celebrada en Madrid, donde desfiló para la reconocida diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada.

El evento, celebrado en la Fundación Pons de Madrid, reunió a destacados diseñadores de Latinoamérica y España en una pasarela marcada por el color, la sostenibilidad y las texturas inspiradas en países como México, Nicaragua y Colombia. La presencia de Ágatha Ruiz de la Prada como madrina del encuentro convirtió esta edición en una de las más destacadas de los últimos años.

Para Noa RoPri, esta participación supone un nuevo impulso dentro de una trayectoria que no ha dejado de crecer. A lo largo de su carrera profesional, la modelo gallega ha participado en importantes desfiles y ha protagonizado campañas para Inditex, formando parte también de distintos eventos y desfiles de la Fashion Week, consolidándose así como uno de los rostros emergentes con mayor proyección.

Modelos que lucieron los diseños de Ágatha Ruiz de la Praza en la pasarela. / Cedida

Desde el interior de Galicia hasta una de las grandes pasarelas de Madrid, Noa representa el talento joven que rompe fronteras sin olvidar sus raíces. Su presencia en la Fashion Week Latam simboliza también la conexión entre tradición, identidad y nuevas generaciones que encuentran en la moda una forma de expresión universal.

La Fashion Week Latam reunió en esta edición firmas internacionales como la colombiana Faride, la mexicana Paulina Luna y la nicaragüense Anielka Monge, cuyas colecciones llenaron Madrid de color, artesanía y referencias culturales latinoamericanas. En este contexto multicultural y creativo, Noa RoPri volvió a demostrar su versatilidad y presencia sobre la pasarela.

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Originaria de lla localidad ourensana de Riós, con solo cuatro años Noa Rodríguez Pietro inició su trayectoria en el sector audiovisual con su participación en el largometraje Vilamor y en Escoba!, comedia de situación de la TVG. En cuanto a su trayectoria en pasarelas, la modelo ourensana ha realizado trabajos para diseñadores como el también gallego Jorge Álvarez, natural de Viana do Bolo y diseñador de las prendas de Tanxugueiras para el Benidorm Fest, y María Lafuente, conocida por su enfoque en la sostenibilidad, ecología y solidaridad en sus colecciones.