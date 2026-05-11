Sanidad tomará esta tarde otra muestra a la paciente de Alicante con sospecha de hantavirus para una tercera PCR

La mujer ingresada en aislamiento en el Hospital de Sant Joan por sospecha de hantavirus será sometida final de la tarde de hoy a la toma de una nueva muestra para realizarle la tercera PCR tras haber transcurrido las 48 horas desde la extracción de la segunda muestra, tal y como ha establecido el Ministerio de Sanidad. La nueva muestra se remitirá al Centro Nacional de Microbiología, del Instituto Carlos III, para el análisis de la misma, según ha informado la Conselleria de Sanidad, tras dos pruebas consecutivas negativas.

El diagnóstico del hantavirus, especialmente en situaciones de brote como la actual, se realiza mediante técnicas moleculares de alta precisión para detectar el material genético del virus en el paciente en muestras de sangre y saliva.

La ingresada en el hospital de San Juan de Alicante se convirtió el pasado viernes en la primera persona de España con síntomas compatibles con hantavirus. La joven compartió aeronave con una de las pasajeras del crucero "MV Hondius" que falleció posteriormente. Estuvo el 25 de abril brevemente en el mismo avión que la mujer de 69 años que murió en Johannesburgo (Sudáfrica) y que intentaba llegar a Ámsterdam, considerada la paciente uno como esposa del paciente cero, el primero en morir dentro del barco. Finalmente, abandonó el avión por su estado de salud y no llegó a volar.

Numerosos pacientes optan por llevar mascarilla por los pasillos y salas del centro hospitalario por precaución

Unidad de Enfermedades Infecciosas

La mujer, vecina de la Playa de San Juan, continúa sin síntomas en la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital de Sant Joan, sita en la tercera planta del centro hospitalario. A partir de la segunda prueba negativa, la mujer ha pasado a periodo en cuarentena y permanecerá ingresada en el hospital alicantino en el que se encuentra, ya que tras una actualización del Ministerio de Sanidad sobre el criterio inicial, se trasladó ayer a la Conselleria de Sanidad que “lo indicado sería que la mujer continuara en aislamiento en la habitación con presión negativa del hospital de Alicante en el que permanece ingresada y repetir la prueba diagnóstica en 48 horas”.

Una sala de presión negativa es un entorno hospitalario especializado diseñado para contener contaminantes en el aire (virus, bacterias, hongos) y evitar que salgan al pasillo o áreas contiguas, para contener el contagio a otros pacientes y sanitarios.

Una vez que se conozca el resultado de la tercera muestra, el Ministerio de Sanidad emplaza a una próxima valoración conjunta. En un principio se indicó que si daba negativo en varias PCR sería trasladada al Gómez Ulla de Madrid, y si daba positivo a una unidad de alto aislamiento de La Fe.

Tras recibir una alerta a través del Sistema Europeo de Alertas, y en coordinación con el Ministerio de Sanidad, desde la Dirección General de Salud Pública de la Conselleria de Sanidad se contactó el viernes pasado con la joven.

La Conselleria de Sanidad recuerda que activó, desde el primer momento, los recursos necesarios para garantizar la seguridad y vigilancia epidemiológica tanto de la población, como de los profesionales sanitarios.

Cápsula de presión negativa

La mujer fue evacuada el viernes desde su domicilio a un hospital de la provincia de Alicante en una ambulancia dispuesta con los elementos de seguridad establecidos para estos casos.

Una vez en el centro hospitalario, fue trasladada a la habitación correspondiente garantizando su aislamiento en una cápsula de presión negativa y conducida por un circuito seguro y separado del resto de pacientes y profesionales, "salvaguardando así la seguridad en todo momento".

La Conselleria de Sanidad remitió la noche del viernes al Centro Nacional de Microbiología la primera muestra tomada a la mujer esa misma tarde y tras resultar negativa, se le repitió a las 24 horas, según establece el protocolo del Ministerio de Sanidad.

La mujer permanece en la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital de Sant Joan, en una zona clausurada con doble puerta, y marcas rojas y blancas alrededor de la puerta.

Mascarillas

Algunos pacientes que acuden a consulta o a visitas piden mascarillas en el hall y también hay bastantes personas en el centro que la llevan puesta. Sin embargo por lo general no hay reparos o miedo a que esté allí según han coincidido varias personas consultas a las puertas del Hospital de Sant Joan por este diario.

Así, Ernesto Fuentes, que tiene a su hijo ingresado en la segunda planta, señala que "yo no estoy asustado. Cuando entro me pongo mi mascarilla y no tengo ningún problema. Lo que sí no procuro es no subir por los ascensores, me subo por las escaleritas, pero no tengo ningún problema de eso". Fuentes ha escuchado a otros pacientes hablar con preocupación, "diciendo que a ver qué iba a pasar, pero yo creo que porque no están informados, evidentemente. En mi caso estoy tranquilo".

Respeto

Lo contrario que otro paciente que prefiere no identificarse, con cierto temor pese a que la mujer está en un circuito aislado. Por su parte, Maura, otra ciudadana que acudía a una prueba al hospital, piensa que "al que tenga que pasar, le pasa, pero no me dejo llevar mucho por lo que dicen en las noticias sino por lo que veo".

Por su parte, Maite, que acudía a hacerse una radiografía de cadera, confía en los médicos. "Respeto y preocupación siempre hay un poquito. Pero que la tienen que ingresar en algún sitio, no la van a dejar tirada. Claro. Después de haber pasado por el covid, supongo que hay más medios, más material y más preparación. El hantavirus nos ha pillado un poco prevenidos".

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Mari Carmen, con su nieta, señala que "esperemos no volver atrás en vez de adelante. Que se mejoren todo y que salga todo bien, todo lo que está pasando es puro accidente, ahí nadie tiene culpa de nada. En su caso, acudía a una prueba oncológica, y no tiene ningún miedo al virus. "Si se solucionó el coronavirus, esto también, por mucho que digan. Miedo ninguno y reparo tampoco".