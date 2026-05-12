El Sergas pagará 190.000 euros por la «dilatada demora» y la «mala praxis» en el diagnóstico de un cáncer de pulmón

El Consello Consultivo de Galicia ha emitido un dictamen en el que informa favorablemente a la estimación parcial de una reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por los familiares de un paciente que murió el 24 de agosto de 2022 a causa de un cáncer de pulmón. Este caso ya no ha llegado a la vía judicial ya que en la fase administrativa previa se reconoce una indemnización de 190.000 euros (130.000 para la viuda del fallecido y 20.000 para cada uno de sus tres hijos) al concluirse que hubo una «dilatada demora» en el diagnóstico de la enfermedad tumoral, que provocó que ésta «progresase sin control» hasta el «fatal desenlace»: hubo, se señala por unanimidad, «mala praxis» y un «deficiente funcionamiento de los servicios sanitarios».

El paciente, cuya familia fue representada por el abogado especializado en negligencias sanitarias Alfonso Iglesias, fue atendido en el CHUVI en Vigo. El consello aprecia esa demora remontándose a diciembre de 2019, cuando una radiografía de tórax realizada el paciente evidenciaba ya «la posibilidad de un posible nódulo pulmonar» que «pasó desapercibido» para los servicios médicos. «Esta falta de atención a los resultados de las pruebas también se produjo tras la realización de una radiografía de columna el 17 de febrero de 2021, que mostraba una lesión de alta intensidad en el hemitórax izquierdo, y tras la realización de un TAC el 1 de marzo de 2022, cuyas imágenes objetivaban una lesión temporal izquierda», se refiere en el dictamen.

Síntomas neurológicos

«Unos y otros errores» en el examen y análisis de las pruebas de imagen determinaron «una progresión sin control del adenocarcinoma pulmonar» que padecía el hombre, que tenía 74 años, era exfumador y tenía antecedentes de EPOC tipo enfisema. Porque no fue hasta una resonancia magnética nuclear (RMN) que se le realizó el 12 de agosto de 2022, debido a una serie de síntomas neurológicos que presentaba el septuagenario, cuando se puso de manifiesto el estado avanzado de la enfermedad ya que se hallaron «incontables metástasis cerebrales», una de ellas con efecto masa. Además, hubo una «ausencia de una exploración neurológica reglada» hasta ese agosto. El hombre venía presentando desde hacía tiempo cambios de humor y se olvidaba de palabras, llegándosele a diagnosticar en 2021 una crisis ansiosa-depresiva, si bien la falta de mejoría derivó posteriormente en la diagnosis de una afasia primaria progresiva.

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Imposible un tratamiento para la curación

El paciente acabó falleciendo el 24 de agosto de ese 2022 tras recibir únicamente tratamiento sintomático. Hubo un «deficiente funcionamiento de los servicios sanitarios» ya que la tardanza en el diagnóstico derivó en el fatal desenlace, «al resultar imposible en el instante del diagnóstico un tratamiento precoz destinado a la curación» del enfermo, concluye el consello consultivo. En la reclamación presentada por los familiares se señalaba que la falta de una diagnóstico temprano del carcinoma bronquial primario y de las metástasis cerebrales privó al hombre «de un mejor pronóstico de su dolencia, de una mejor expectativa de supervivencia y de una mejor calidad de vida».