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Ni Superman ni Tom Cruise: un funambulista sorprende a los vecinos de Las Palmas de Gran Canaria
La arriesgada maniobra aérea, grabada por vecinos del barrio de San José, desató asombro, miedo y una oleada de reacciones en redes sociales
Diego R. Moreno
Los vecinos del barrio de San José, en Las Palmas de Gran Canaria, todavía siguen intentando procesar lo que vieron. Y no, no era el rodaje de una película de acción ni un especialista de Hollywood grabando una escena imposible entre edificios. Era un funambulista caminando sobre cables a varios metros de altura mientras medio barrio miraba hacia arriba con el corazón encogido.
La impactante escena se produjo en la calle San Francisco Javier, donde numerosos residentes comenzaron a grabar con sus teléfonos móviles al ver a un hombre desplazándose suspendido en el aire sobre cables situados entre edificios de la zona.
Durante varios minutos, el funambulista avanzó realizando maniobras de equilibrio que dejaron una mezcla de asombro, incredulidad y miedo entre quienes presenciaban la escena desde balcones, ventanas y la propia calle.
“¿Es un pájaro? ¿Es un avión?”. La pregunta parecía inevitable entre algunos vecinos al ver la silueta del hombre balanceándose en las alturas. Pero no. Era un artista urbano —o alguien con una temeridad fuera de lo común— protagonizando una escena tan surrealista como arriesgada.
Una escena "de película"
Las imágenes comenzaron a circular rápidamente por redes sociales y grupos de mensajería, convirtiendo el episodio en uno de los temas más comentados entre vecinos de la capital grancanaria.
En los vídeos puede verse cómo el hombre permanece suspendido sobre los cables mientras mantiene el equilibrio a varios metros del suelo, sin que aparentemente existiera una red de seguridad visible ni protección adicional.
La escena provocó reacciones para todos los gustos. Algunos usuarios calificaron la actuación como “impresionante” o “digna del Cirque du Soleil”, mientras otros criticaban el elevado riesgo de una maniobra de este tipo en plena vía pública.
Algunos ciudadanos denunciaron además que la maniobra presuntamente se habría realizado sin autorización, algo que ahora deberá ser aclarado por las autoridades competentes.
La posibilidad de una caída, tanto sobre la vía pública como sobre vehículos o peatones, ha sido uno de los aspectos más comentados tras la difusión de las imágenes.
Por el momento no han trascendido más detalles sobre la identidad del protagonista ni sobre el contexto exacto en el que se produjo la maniobra.
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