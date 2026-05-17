Los problemas de salud mental disparan las discapacidades en Galicia: ya son un 40 por ciento más en seis años

La salud mental se está convirtiendo en un problema sanitario de primer orden, que causa ya serias limitaciones en la vida de las personas que sufren estos trastornos. De hecho, la mayor prevalencia de estas enfermedades ha provocado un incremento de las solicitudes de discapacidad. En un informe del Ministerio de Derechos Sociales, la Xunta, a través de la jefa del Servicio de Valoración de la Discapacidad, Beatriz Seoane, reconoce el «marcado cambio» que supuso la pandemia: «Antes el perfil era mayoritariamente físico y después pasó a ser mayoritariamente mixto, porque las patologías psíquicas se dispararon».

Y las cifras reflejan esta tendencia. Según el «Estudio exploratorio sobre la prevalencia, características y proceso de valoración de la discapacidad en España», en la comunidad gallega cuatro de cada diez solicitudes presentadas el pasado año para solicitar una incapacidad alegaron problemas mentales. De las nueve autonomías que participan en el estudio, Galicia es la que tiene un mayor peso de las solicitudes relacionadas con este tipo de limitaciones. En todo caso, el Ministerio de Derechos Sociales incluye aquí tanto las patologías psicológicas como las discapacidades intelectuales.

La Xunta lo achaca al aumento de patologías psíquicas que se registró tras la pandemia. Y así lo evidencia además el Censo de Personas con Discapacidad de la Consellería de Política Social. Entre 2019 y 2025 la cifra total de gallegos que tienen una minusvalía reconocida creció un 16,4 por ciento, pero fueron las incapacidades vinculadas a una enfermedad mental las que más crecieron: un 42 por ciento (de 57.000 personas se pasó a más de 81.000 el pasado año). Frente a ellas, las limitaciones de tipo intelectual descendieron un 11 por ciento, las de carácter físico subieron un 12 por ciento y las sensoriales aumentaron un 26 por ciento.

Enfermedades incapacitantes

¿Y qué tipo de problemas mentales pueden ser tan graves como para llevar al reconocimiento de una discapacidad? Pues, desde casos de esquizofrenia, trastorno bipolar, depresión mayor grave y recurrente, trastornos de personalidad, trastornos obsesivos compulsivos graves o casos de ansiedad muy incapacitantes. Pero, tal y como advierte, la jefa del Servicio de Valoración de la Discapacidad de la Xunta, en la mayoría de las situaciones estas patologías aparecen mezcladas con otras limitaciones de tipo físico.

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De hecho, es muy habitual que las personas que soliciten la discapacidad tengan más de una «deficiencia». Esto lo mide el Baremo de Evaluación de la Deficiencia Global de la Persona, establecido por el Gobierno para las valoraciones de discapacidad, que usa el historial clínico y las pruebas médicas para determinar las alteraciones por sistemas corporales: por ejemplo, funciones mentales, sistema nervioso, dolor, estructuras del ojo y el oído... Según esta guía, en Galicia el 85 por ciento de las solicitudes valoradas presentaba dos o más disfunciones. Y el 60 por ciento, sufría más de tres, el porcentaje más elevado de todas las comunidades analizadas.