¿Cuánto cuesta una estancia en el hospital? Cada vez sale más caro: llega ya a los 5.800 euros por paciente

Cuando un paciente enfermo o accidentado entra en un hospital, no solo se le brinda cama y comida, sino una atención médica que incluye pruebas, tratamientos o medicinas. Y eso tiene un coste que, en España, no sale del bolsillo de los ciudadanos, sino que es financiado con el erario público. Pero esta factura hospitalaria se está encareciendo. En Galicia, un ingreso cuesta ya 5.800 euros. Son 1.200 euros más que hace cinco años, lo que equivale a un incremento del 27 por ciento. La inflación ha repercutido en un mayor desembolso por parte del Sergas, pero también el envejecimiento poblacional contribuye a inflar el gasto: cuanto más complejas sean las patologías y más edad tenga el paciente, las estancias en el hospital y los tratamientos serán más caros.

El Ministerio de Sanidad, en coordinación con las comunidades autónomas, ha hecho públicos los datos de costes hospitalarios correspondientes al año 2024. En Galicia, pese a ser una de las comunidades más envejecidas, los gastos medios por cada ingreso en el hospital son inferiores a la media: un total de 5.793 euros frente a los 6.000 euros de factura del conjunto nacional.

Aun así, es la séptima con mayor coste hospitalario y también se sitúa en el grupo de comunidades que registraron un mayor encarecimiento de estos gastos. En el último lustro, fue la octava con mayor subida, pero este aumento de la factura por estancia hospitalaria se agravó en los últimos dos años, en los que el desembolso por alta hospitalaria se elevó casi un 11 por ciento y situó a Galicia como la sexta con mayor crecimiento.

Causas

El Ministerio de Sanidad vincula el aumento del coste por alta hospitalaria al impacto del IPC y al encarecimiento de los suministros médicos. Pero en Galicia, el envejecimiento también es clave. De hecho, la estancia en el hospital de una persona de entre 65 y 74 años es 600 euros más cara que la media. A esas edades, el paso por el hospital cuesta 6.400 euros. Por el contrario, los gastos bajan si se trata de un paciente de entre 15 y 44 años, que solo consume 4.500 euros por ingreso.

Y el coste hospitalario sube en Galicia a pesar de que se ha conseguido reducir el número de días de ingreso en el hospital. Los avances médicos han permitido acortar las estancias. Por ejemplo, ciertas intervenciones quirúrgicas son ahora menos invasivas y, por lo tanto, permiten una recuperación más rápida. Esto ha propiciado que los gallegos pasen de media ahora en el hospital 7,54 días, la cifra más baja desde que hay registros. Hace veinte años, el tiempo de internamiento hospitalario superaba los 9 días.

En la estancia media también pesa la edad: los mayores de 74 años son los que más tiempo pasan en el hospital: 8,3 jornadas.

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Eso sí, los gallegos se pasan menos días en el hospital, pero aumenta la cifra de ingresos. En 2024 se registraron 262.254 altas en los hospitales públicos gallegos, un 0,4 por ciento más que en 2019. Este incremento está también muy vinculado a una población envejecida y con prevalencia de enfermedades crónicas. De hecho, Galicia es la cuarta comunidad autónoma con mayor tasa de hospitalizaciones por cada 10.000 habitantes (965), solo por detrás de Asturias (1.070), Castilla y León (1.023) y Extremadura (1.001).