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Brote vírico
Última hora del brote de hantavirus, en directo | El paciente español con hantavirus mejora y apenas tiene síntomas
Un canadiense del crucero da "positivo preliminar" en la prueba de hantavirus
Los aislados en el Gómez Ulla podrán salir de sus habitaciones si dan negativo en una segunda PCR este lunes
Los últimos pasajeros del crucero Hondius, afectado por un brote de hantavirus, han abandonado en la tarde de este lunes el barco, una vez que ha atracado en el puerto de Granadilla, para dirigirse en autobuses de la Unidad Militar de Emergencia al aeropuerto Tenerife Sur. El último vuelo previsto, con dirección a Australia, saldrá previsiblemente a las 18.00 horas.
Sigue en directo todo lo que rodea a la alerta sanitaria del hantavirus.
Los aislados en el Gómez Ulla podrán salir de sus habitaciones si dan negativo hoy en una segunda PCR
El Ministerio de Sanidad ha informado de que este lunes se realizará una segunda PCR a los españoles que continúan aislados en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla al cumplirse una semana desde la realización de la primera prueba, como dicta el protocolo aprobado por la Comisión de Salud Pública.
Si el resultado vuelve a ser negativo, los españoles que continúan en seguimiento podrán comenzar a salir de sus habitaciones para acceder a las zonas comunes de la planta en la que se encuentran. Según Sanidad, también podrán recibir visitas de sus familiares, "siempre bajo las medidas de protección y prevención" establecidas por las autoridades sanitarias.
De los 14 españoles que llegaron al Hospital Gómez Ulla, uno de ellos, un paciente de 70 años, dio positivo en hantavirus. La ministra de Sanidad, Mónica García, informó este viernes de que el paciente evoluciona favorablemente y se encuentra "casi asintomático", mientras que los otros 13 ciudadanos en cuarentena se mantienen asintomáticos.
El paciente español con hantavirus mejora y apenas tiene síntomas
El único paciente español con hantavirus, ingresado en el hospital Gómez Ulla de Madrid, se encuentra mejor y evoluciona favorablemente, sin apenas síntomas, según han informado este domingo fuentes del Ministerio de Sanidad.
El hombre de 70 años permanece en la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (Uatan) desde el pasado lunes, cuando dio positivo, y allí seguirá hasta su recuperación clínica, según marca el protocolo de manejo del brote de hantavirus aprobado por la Comisión de Salud Pública.
Las mujeres de Barcelona y Alicante podrán aislarse en casa si dan negativo en hantavirus
Las mujeres ingresadas en Barcelona y Alicante por ser contactos de hantavirus con una de las fallecidas podrán recibir visitas desde mañana al haber resultado negativas en la última PCR y, de mantener esta evolución favorable, podrán seguir su cuarentena en sus domicilios a partir del sábado 23 de mayo. De hecho, la ponencia de alertas, que conforman técnicos del Ministerio de Sanidad y de las comunidades, se reunirá esta semana para fijar las condiciones y medidas específicas en las que deberá desarrollarse esa cuarentena domiciliaria, han informado fuentes del departamento que dirige Mónica García.
Los aislados en el Gómez Ulla podrán salir de sus habitaciones si dan negativo en una segunda PCR mañana
El Ministerio de Sanidad ha informado de que este lunes se realizará una segunda PCR a los españoles que continúan aislados en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla al cumplirse una semana desde la realización de la primera prueba, como dicta el protocolo aprobado por la Comisión de Salud Pública. Si el resultado vuelve a ser negativo, los españoles que continúan en seguimiento podrán comenzar a salir de sus habitaciones para acceder a las zonas comunes de la planta en la que se encuentran. Según Sanidad, también podrán recibir visitas de sus familiares, "siempre bajo las medidas de protección y prevención" establecidas por las autoridades sanitarias.
La cuarta prueba PCR por hantavirus realizada a la mujer en seguimiento en Alicante resulta negativa
La cuarta prueba PCR por hantavirus realizada a la mujer en seguimiento en Alicante resulta negativa, según ha informado la Generalitat en un comunicado. Asimismo, ha detallado que la mujer permanecerá ingresada en el mismo hospital alicantino en el que se encuentra y podrá recibir visitas con el EPI adecuado, atendiendo a lo que determina el protocolo del Ministerio de Sanidad. El centro hospitalario ha establecido un protocolo específico en el que se fijan "medidas de seguridad exhaustivas y concretas". De este modo, la mujer podrá recibir visitas de familiares de primer grado a partir del próximo lunes, con un horario restringido, ha detallado la administración autonómica.
Un canadiense del crucero afectado por hantavirus ha dado "positivo preliminar" en la prueba
Uno de los cuatro pasajeros canadienses que se encuentran aislados tras abandonar el crucero afectado por hantavirus ha dado "positivo preliminar" este sábado tras una prueba realizada en la Columbia Británica. La directora de salud pública de la región, Bonnie Henry, ha confirmado que uno de los pacientes ha dado "positivo preliminar" después de que fuese hospitalizado por desarrollar síntomas leves relacionados con el hantavirus. Según la directora, el resultado de la prueba aún debe ser confirmado por un laboratorio, pero de momento significa que el paciente será tratado como si tuviese realmente la enfermedad.
La mujer ingresada en Barcelona que estuvo en contacto con un caso de hantavirus da negativo en la segunda PCR
La vecina de Barcelona que fue identificada como contacto de un caso de hantavirus en un vuelo internacional ha dado negativo por segunda vez en la prueba PCR realizada. La mujer continuará en observación en la unidad de aislamiento del Hospital Clínic de Barcelona, según han informado las autoridades sanitarias.
Pese al resultado negativo, y de acuerdo con los protocolos de vigilancia epidemiológica establecidos por las autoridades sanitarias, la persona continuará en situación de confinamiento y observación durante el período previsto de seguimiento preventivo.
El paciente español con hantavirus sigue estable y mejorando
El único paciente español con hantavirus ingresado en el hospital Gómez Ulla, en Madrid, sigue estable y mejorando, mientras sus 13 compañeros del buque Hondius aislados en el mismo centro prosiguen asintomáticos, han informado este sábado fuentes del Ministerio de Sanidad.
El hombre de 70 años permanece en la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (Uatan) desde el pasado lunes, cuando dio positivo, y allí seguirá hasta su recuperación clínica, según marca el protocolo de manejo del brote de hantavirus aprobado por la Comisión de Salud Pública.
Mientras tanto, los otros 13 pasajeros aislados en el Gómez Ulla en habitaciones individuales siguen sin síntomas, pero deberán mantenerse aún en cuarentena.
El vicepresidente del Gobierno de Canarias dice que la imagen de las islas no se ha visto "dañada" gracias a sus "magníficos" profesionales
El vicepresidente del Gobierno de Canarias y presidente del PP en Canarias, Manuel Domínguez, ha señalado este sábado que si la "imagen" de Canarias no se ha visto "dañada" tras la crisis del 'Mv Hondius', afectado por un brote de hantavirus, ha sido "gracias" a los "magníficos" profesionales sanitarios y de seguridad en las islas. Así lo ha señalado en un acto con simpatizantes y militantes del partido en Gran Canaria, con la compañía del secretario nacional de la formación, Miguel Tellado, que, por su parte, ha afeado el "ninguneo" del Gobierno de España con Canarias en esta gestión sanitaria: "Han tratado a sus gobernantes como si fuesen sus mayordomos".
Sanidad plantea la cuarentena domiciliaria para la mujer ingresada por posible hantavirus en Alicante
La cuarentena de la joven de 32 años ingresada en el Hospital de Sant Joan, en Alicante, como contacto de seguimiento de hantavirus podrá prologarse hasta un máximo de 42 días. Los primeros 28 será hospitalaria pero después se planteará "si eso se puede transformar en una cuarentena domiciliaria, siempre y cuando todas y cada una de las pruebas vayan dando negativas".
Así lo ha declarado la ministra de Sanidad, Mónica García, quien ha añadido que la misma medida se aplicará para la cuarentena de otra mujer en Barcelona que, como la alicantina, compartió avión con una de las fallecidas, y para los españoles que iban en el crucero MV Hondius que están aislados el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla en Madrid. En el caso de las dos primeras, el plazo se cumplirá a finales de la próxima semana ya que el contacto se produjo el 25 de abril.
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