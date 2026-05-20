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Última hora del brote de hantavirus, en directo | Los 13 cruceristas españoles vuelven a dar negativo por hantavirus en la segunda PCR y podrán empezar a recibir visitas

Un canadiense del crucero da "positivo preliminar" en la prueba de hantavirus

El Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla.

El Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. / Alberto Ortega - Europa Press

José Luis Escudero

Rubén Gargoi

Javier Quintana

Madrid

Los últimos pasajeros del crucero Hondius, afectado por un brote de hantavirus, han abandonado en la tarde de este lunes el barco, una vez que ha atracado en el puerto de Granadilla, para dirigirse en autobuses de la Unidad Militar de Emergencia al aeropuerto Tenerife Sur. El último vuelo previsto, con dirección a Australia, saldrá previsiblemente a las 18.00 horas.

Sigue en directo todo lo que rodea a la alerta sanitaria del hantavirus.

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