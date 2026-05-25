La realidad del alzhéimer: 10 meses de espera para la primera consulta con el neurólogo y más de un año y medio para el diagnóstico

Acceder a la primera consulta de neurología en España conlleva una espera de hasta diez meses y el tiempo medio hasta obtener el diagnóstico de alzhéimer alcanza los 572 días (un año y siete meses), con diferencias entre territorios que resultan en inequidades en la atención, también en lo que respecta a los tratamientos. Así lo ha advertido el director ejecutivo de la Confederación Española de Alzheimer y otras Demencias (CEAFA), Jesús Rodrigo.

En la jornada 'Redefiniendo la mirada hacia el Alzheimer. Búsqueda de respuestas para pacientes en etapas tempranas', un encuentro organizado por CEAFA en el Senado, en el que han participado profesionales sanitarios, representantes del ámbito social, personas afectadas y responsables políticos, los expertos han subrayado la urgencia de avanzar hacia un modelo de atención centrado en las personas, que garantice la detección temprana y una respuesta sociosanitaria coordinada.

"Es urgente situar el alzhéimer en la agenda política para garantizar una respuesta más ágil y adaptada a las necesidades de las personas", ha resaltado el director de CEAFA.

Nuevos tratamientos

Jesús Rodrigo ha celebrado que, "tras más de 20 años sin avances", los nuevos tratamientos "abren una puerta de esperanza", pero ha puntualizado que "también exigen cambiar la mirada hacia una enfermedad que hoy afecta a personas activas y en fases tempranas". Para avanzar hacia este cambio de sistema, ha demandado el "compromiso" de los decisores.

Los participantes han expuesto las necesidades no cubiertas y retos que enfrenta el colectivo. "El alzhéimer es una enfermedad que puede durar más de 30 años, por lo que se necesitan consultas especializadas, adaptadas a las necesidades actuales de los pacientes", ha apuntado el neurólogo del Hospital Ramón y Cajal de Madrid Guillermo García Ribas.

Sobre la demora en el diagnóstico han afirmado que tiene un carácter multifactorial, pese al aumento de recursos tecnológicos. Han destacado los biomarcadores, especialmente en sangre, como una "auténtica revolución", al permitir un diagnóstico precoz más accesible y avanzar hacia una medicina de precisión.

Llegada de fármacos

En el mismo encuentro, la miembro del panel de expertos de personas con Alzheimer (PEPA) de CEAFA María Soledad García ha afirmado que la "primera" necesidad como paciente es lograr que "el medicamento que modifica el curso de la enfermedad, que la ralentiza, llegue a los pacientes en España".

Además, los especialistas han abogado por "integrar la dimensión social y comunitaria en el abordaje", reconociendo el valor de los cuidados y la autonomía del paciente, y han exigido que se garantice el acceso equitativo a tratamientos innovadores, entendiéndolos no como un coste, sino como una inversión que puede retrasar la dependencia y mejorar la calidad de vida.

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Los expertos han señalado la necesidad de adaptar el sistema "al nuevo paradigma del alzhéimer", reforzando el papel de la Atención Primaria (AP) como puerta de entrada con mayor formación y sensibilización, así como impulsando circuitos asistenciales más ágiles para reducir las listas de espera.