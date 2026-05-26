Nacen cuatro cachorros de lince ibérico en libertad en las Tierras Altas de Lorca (Murcia)

El programa de reintroducción del lince ibéricoen la Región de Murcia suma un nuevo avance con el nacimiento de cuatro cachorros en las Tierras Altas de Lorca. Los técnicos de campo encargados del seguimiento de la especie han detectado a la hembra Urtsu acompañada de las crías, que tienen aproximadamente dos meses de vida.

Se trata de la primera camada confirmada este año y de la tercera registrada de una hembra liberada en la Región, dos de ellas en las Tierras Altas de Lorca y otra en Almería. El nacimiento se enmarca en el proyecto europeo Life Lynxconnect, dirigido a la recuperación y expansión de esta especie emblemática.

Los técnicos han localizado a la hembra Urtsu con una nueva camada de dos meses, la primera confirmada este año / CARM

Un entorno ideal para el asentamiento del lince

Urtsu fue liberada en febrero de 2024, con un peso de 7,6 kilos, procedente del Centro de Cría del Lince Ibérico Zarza de Granadilla, en Cáceres. Esta hembra ya protagonizó el primer nacimiento confirmado de lince ibérico en libertad en la Región de Murcia desde el inicio de las sueltas. Entonces se detectaron inicialmente dos cachorros, aunque el seguimiento posterior permitió confirmar que finalmente habían nacido tres crías.

El consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, destacó que esta nueva camada "vuelve a demostrar que las Tierras Altas de Lorca reúnen todas las condiciones necesarias para que el lince ibérico pueda asentarse, reproducirse y expandirse con garantías".

Vázquez subrayó que se trata de un entorno con alimento, refugio, tranquilidad y conectividad ecológica suficientes para asegurar la pervivencia de una especie que hace apenas unas décadas se encontraba al borde de la desaparición. Además, señaló que la Región de Murcia se ha convertido ya en "un corredor imprescindible" para la recuperación del lince ibérico en España, al conectar poblaciones y contribuir a uno de los mayores proyectos de conservación desarrollados en Europa.

Vázquez indica que la Región se ha convertido ya en "un corredor imprescindible" para la recuperación del lince ibérico en España

El seguimiento realizado por los equipos técnicos confirma la buena evolución tanto de la hembra como de los cachorros. Este trabajo incluye labores de localización, observación y control de los ejemplares liberados en el medio natural.

Desde el inicio del programa de reintroducción, las Tierras Altas de Lorca se han consolidado como uno de los espacios con mayor potencial para la expansión del felino, gracias a la calidad del hábitat y a las actuaciones de mejora ambiental desarrolladas en la zona durante los últimos años.

La hembra Urtsu junto a dos de sus cachorros de lince ibérico nacidos en libertad en las Tierras Altas de Lorca / CARM

El consejero recalcó que "cada nacimiento en libertad representa una noticia extraordinaria desde el punto de vista ambiental y científico, pero también una esperanza para seguir recuperando parte de nuestro patrimonio natural".

Proyecto Life Lynxconnect

La recuperación del lince ibérico en la Región forma parte del proyecto europeo Life Lynxconnect, coordinado para favorecer la conexión entre las distintas poblaciones de la especie en la península ibérica y garantizar su viabilidad genética y territorial a largo plazo.

La evolución positiva de la especie también se refleja en los resultados obtenidos este año en los centros de cría gestionados por el Organismo Autónomo Parques Nacionales, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. La temporada de cría de 2026 concluyó con el nacimiento de 31 cachorros distribuidos en 12 camadas en los centros de El Acebuche, en Huelva, y Zarza de Granadilla, en Cáceres.

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Frente a estos entornos controlados, la detección y seguimiento de camadas nacidas en libertad exige un trabajo técnico constante sobre el terreno, lo que otorga un valor especialmente relevante a la confirmación de nuevos nacimientos en espacios naturales como las Tierras Altas de Lorca.