La primera reunión de los médicos con Sanidade para retomar las peonadas se cierra sin acuerdo pero con «buena voluntad»

Los médicos de hospital seguirán sin realizar peonadas. Responsables de la Consellería de Sanidade se citaron este lunes por primera vez con representantes de los facultativos de las distintas áreas sanitarias para intentar llegar a un acuerdo con la intención de que se retome la actividad extraordinaria en jornada de tarde. Pero, pese a estar más de cuatro horas reunidos, las negociaciones aún no han fructificado. Eso sí, «hay buena voluntad», según señalaron los profesionales que participaron en el encuentro.

Fue el pasado mes de marzo cuando los médicos de hospital decidieron dejar de hacer peonadas —actividad extraordinaria que se realiza en la jornada de tarde a cambio de una retribución económica— como medida de presión para lograr mejoras en sus condiciones laborales. Esta protesta se sumó a las reivindicaciones en contra del Estatuto Marco y a la conflictividad existente en Atención Primaria, que ha obligado a la Consellería de Sanidade a reunirse con distintos colectivos sanitarios para pactar incrementos retributivos, así como otras medidas para aliviar la carga de trabajo de estos profesionales.

La suspensión de las peonadas durante tres meses está provocando importantes retrasos en la actividad asistencial, lo que terminará por elevar aún más las listas de espera. Ante esta situación, la consellería convocó esta tarde a una representación de facultativos para intentar llegar a un acuerdo. Estos médicos pusieron sobre la mesa sus reivindicaciones, que pasan por mejoras en el horario y también en las retribuciones que cobran por esta actividad extraordinaria.

Tarifas

Las tarifas por las peonadas llevan años sin actualizarse, pero la Consellería de Sanidade no se comprometió aún a actualizarlas. Se limitó a trasladarles que «trabajarán en ello». En todo caso, entre los médicos que acudieron a este encuentro, se vio «buena voluntad» y confían «en llegar a un entendimiento». Así que la previsión es volver a reunirse.

«Nos presionaron para que volviésemos a trabajar por la tarde, pero a cambio de nada», explicaron los facultativos, tras la reunión. Pero, al final, Sanidade se abrió a estudiar sus reivindicaciones.

Mientras tanto, aunque las peonadas se realizan a título individual, los profesionales que acudieron a negociar trasladarán a sus compañeros que no hubo acuerdo, por lo que creen que seguirán sin realizar actividad en jornada de tarde.

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El Sergas estima que en torno al 15 por ciento de las operaciones que se realizan cada año son en jornada de tarde: unas 31.000.