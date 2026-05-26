El Rey llega este martes a Murcia para anunciar al ganador del Premio Princesa de Girona Investigación 2026: conoce a los finalistas

El Rey Felipe VI estará en Murcia este martes para anunciar el fallo del Premio Princesa de Girona Investigación 2026 en el evento central del Tour del Talento, iniciativa con la que se desarrollan más de 60 actividades en la ciudad del 23 al 31 de mayo.

La ciudad de Murcia es la última parada del Tour a cargo de la Fundación Princesa de Girona, por lo que es donde se anunciará al ganador del galardón, aunque la entrega de premios será el 14 de julio en Barcelona para que la Casa Real presida el acto.

El Tour arrancó este sábado con el concierto de la Carroza del Teatro Real en la plaza del Cardenal Belluga, donde más tarde se reunieron un centenar de creadores para pintar en directo. Y también el mismo día se celebraron el Desafío Murcia Río, una prueba deportiva celebrada entre ambos cauces del río Segura, y la novena edición de Murcia Pasarela Mediterránea, que congregó a más de 50 diseñadores, firmas y creativos en el Cuartel de Artillería.

Y la programación continuó el domingo y el lunes con actividades deportivas, charlas y el Foro de Talento, en el UCAM HiTech, Sport & Health Innovation Hub.

Jornada central

Aunque el plato fuerte llega este martes 26 de mayo con la visita del Rey Felipe VI en el Princesa de Girona CongresFest, que se desarrollará en el auditorio Víctor Villegas. Esta jornada combinará entrevistas, ponencias, espacios de reflexión, actuaciones en directo y actividades participativas dirigidas a jóvenes, docentes y comunidad educativa.

En el marco de este congreso, varios referentes del Premio Princesa de Girona participarán en un diálogo sobre el impacto de la ciencia y la innovación en la sociedad. También los cinco finalistas del Premio Princesa de Girona Investigación 2026 defenderán su trayectoria y su proyecto ante un jurado de expertos vinculados al ámbito científico.

Y el momento más esperado será el anuncio del ganador del galardón dotado con 20.000 euros que reconoce la trayectoria de jóvenes que contribuyen a transformar la sociedad a través de la ciencia y la tecnología.

Los cinco finalistas son Ana Benítez, Carla Casadevall Serrano, Javier Santos, Pablo Rodríguez Fernández y Rafael Luque, "jóvenes investigadores con trayectorias destacadas en ámbitos como la biotecnología, la física, la química, la energía sostenible y la exploración espacial", detallaron desde el Consistorio en un comunicado.

Finalistas

Ana I. Benítez: diseñadora de encimas para un mundo más sostenible

Este lunes los finalistas explicaron sus proyectos y, durante su intervención, la gaditana Ana I. Benítez, investigadora emergente en biocatálisis y biología sintética que desarrolla sistemas enzimáticos avanzados para producir compuestos de alto valor de forma más eficiente y sostenible, detalló: "Rediseñamos la maquinaria sintética de la naturaleza para crear nuevas tecnologías que garanticen el acceso a alimentos y medicamentos esenciales para la sociedad actual y las próximas generaciones, como productos cosméticos, medicamentos o alimentos, de una forma más limpia y a menor coste. Trabajar con enzimas les permite avanzar hacia procesos mucho más sostenibles, reduciendo, por ejemplo, hasta un 70 por ciento de los residuos en la producción de fármacos contra el cáncer". El camino es claro: "trabajar a favor de la naturaleza, y no en su contra".

Carla Casadevall: imitadora de la naturaleza y la fotosíntesis para crear energía limpia en todo el planeta

La gerundense Carla Casadevall, líder en química sostenible que desarrolla tecnologías fotocatalíticas inspiradas en la fotosíntesis para producir combustibles y productos químicos a partir de energía solar, transmitió que entiende que entiende la ciencia como una herramienta para generar conocimiento, contribuir a transformar nuestro futuro y abrir nuevas oportunidades para las generaciones venideras. "Estudiar sistemas que imitan la naturaleza nos permite trasladar sus estrategias al laboratorio para desarrollar tecnologías más eficientes, robustas y asequibles, capaces de convertir y almacenar energía solar, limpia y abundante, en combustibles y materias primas sostenibles. Nuestro objetivo es contribuir al desarrollo de soluciones que permitan disponer de energía limpia y accesible en cualquier momento y en cualquier lugar del planeta", expresó.

Javier Santos: programador de bacterias

El vizcaíno Javier Santos, referente en biología sintética que lidera el diseño de circuitos genéticos para programar células bacterianas con aplicaciones en salud y medio ambiente, destacó: "La biología sintética busca ir más allá de lo que ya existe en la naturaleza y crear nuevas funciones y sistemas biológicos. En nuestro caso, trabajamos en programar bacterias para distintas aplicaciones, especialmente en dotarlas de comportamiento en el tiempo: verdaderos relojes vivientes que cambian de estado de forma cíclica. Si conseguimos que sean autónomas y seguras, podremos utilizar estas tecnologías fuera del laboratorio y aprovechar todo su potencial".

Pablo Rodríguez: creador de estrellas para producir energía limpia para la humanidad

El madrileño Pablo Rodríguez, experto en fusión nuclear que lidera el desarrollo de modelos avanzados para hacer viable la energía de fusión como fuente limpia e inagotable, declaró: "Es un auténtico placer ser finalista junto a unos compañeros con trayectorias y proyectos tan fascinantes. Y con tanto impacto humano y social. Con mi trabajo en la energía de fusión buscamos precisamente eso: cambiar el mundo, la sociedad y la forma con la que interactuamos con el medio ambiente. Trabajamos en recrear en la Tierra los procesos que ocurren en las estrellas. Esto implica calentar un gas hasta más de 200 millones de grados y confinarlo mediante campos magnéticos. Nuestro trabajo se centra en optimizar estos procesos con simulaciones computacionales que permitan diseñar reactores cada vez más eficientes para conseguir generar la energía del futuro".

Rafael Luque: cazador de planetas para encontrar vida en ellos

Finalmente, el cordobés Rafael Luque, experto en exoplanetas que ha contribuido al descubrimiento de más de 220 mundos fuera del sistema solar y al estudio de nuevas tipologías planetarias como los 'mundos acuáticos', puso en valor el aprendizaje del universo porque "nos hace más humildes, más curiosos y, en definitiva, mejores personas. Investigamos mundos como los subneptunos, muy abundantes fuera de nuestro sistema solar, que pueden contener agua y abrir nuevas vías en la búsqueda de vida más allá de la Tierra".

Programa completo

El martes 26 de mayo se celebrará el Princesa de Girona CongresFest, acto central del Tour del Talento en Murcia, en el auditorio Víctor Villegas' con una jornada que combinará entrevistas, ponencias, espacios de reflexión, actuaciones en directo y actividades participativas dirigidas a jóvenes, docentes y comunidad educativa y en la que estará presente el rey Felipe VI.

Ese mismo martes 26 de mayo, dentro del Princesa de Girona CongresFest, varios referentes del Premio Princesa de Girona participarán en un diálogo sobre el impacto de la ciencia y la innovación en la sociedad.

También el martes 26 de mayo, los cinco finalistas del Premio Princesa de Girona Investigación 2026 defenderán su trayectoria y su proyecto ante un jurado de expertos vinculados al ámbito científico.

Durante la jornada del martes 26 de mayo se desarrollarán, además, una conversación de Ecuación Talento y una sesión dedicada a la Inteligencia Artificial, en la que se presentará 'Preparados, Listos, ¡IA!', el programa formativo online gratuito de la Fundación Princesa de Girona, desarrollado en colaboración con Microsoft y Founderz.

La música también formará parte del Princesa de Girona CongresFest del martes 26 de mayo con AmplificARTE, el programa educativo de la Fundación Princesa de Girona que utiliza experiencias musicales en directo y el diálogo con artistas.

El momento más esperado del martes 26 de mayo será el anuncio del ganador del Premio Princesa de Girona Investigación 2026, galardón dotado con 20.000 euros que reconoce la trayectoria de jóvenes que contribuyen a transformar la sociedad a través de la ciencia y la tecnología.

El miércoles 27 de mayo se celebrará la primera Talent Session, centrada en el autoconocimiento, la orientación vocacional y la mejora de la empleabilidad. La sesión abordará las competencias más demandadas por las empresas y el desarrollo de habilidades clave para adaptarse a distintos sectores profesionales.

También el miércoles 27 de mayo tendrá lugar el congreso Murcia Smart City Talent, en el auditorio Víctor Villegas. Organizado por el Ayuntamiento de Murcia, el evento reunirá a expertos en inteligencia artificial, movilidad, turismo inteligente y desarrollo urbano sostenible.

El jueves 28 de mayo se celebrará la segunda Talent Session, centrada en el bienestar emocional y el desarrollo personal como herramientas para la toma de decisiones y la construcción del futuro profesional.

Ese mismo jueves 28 de mayo se realizará la visita al BLOOM FRESH Advanced BioTech Center, impulsada por AMFRESH Group, centrada en innovación genética y desarrollo agroalimentario. Y también el jueves 28 de mayo tendrá lugar la visita a NTT DATA en Murcia, orientada a perfiles digitales y tecnología aplicada.

El viernes 29 de mayo se desarrollará la expedición a Oesía, donde se abordarán la ciberseguridad, la inteligencia artificial responsable y el uso ético de la tecnología.

Dentro de la programación se incluirá también la Feria de orientación profesional 'Conecta con tu futuro' en el patio de La Merced, que busca facilitar el contacto directo con empresas locales y profesionales, resolver dudas sobre el acceso al empleo y orientar a los jóvenes en sus próximos pasos académicos y laborales.

El programa incorporará además la sesión Porcelanosa Offsite: Innovar para construir el futuro, en el Centro Porcelanosa de Murcia, así como una charla de Ecuación Talento, organizada por la Fundación Princesa de Girona, la UCAM y el Ayuntamiento de Murcia.

En el ámbito musical, la programación contará con los conciertos educativos AmplificARTE, protagonizados por artistas emergentes de Generación arte y Art House Academy.

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Por último, en el marco del Tour, la Región de Murcia impulsará la elaboración de un informe sobre el Índice de Talento Interior Bruto — ITIB, destinado a medir el desarrollo real del territorio en relación con la creación, atracción y fidelización del talento joven.