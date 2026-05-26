Timothy Garton Ash, el gran cronista de la Europa contemporánea, Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales

El historiador y analista político Timothy Garton Ash ha documentado como pocos la transformación de Europa durante el último medio siglo. Observador atento y agudo intérprete de los acontecimientos que han marcado el devenir del continente, ha convertido el análisis histórico y político en una herramienta para comprender el presente europeo. Ese recorrido intelectual y periodístico ha sido decisivo, sin duda, para que el jurado del Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2026 lo eligiera como ganador de esta edición.

Si alguien ha seguido de cerca los avances de Europa y puede predecir hacia dónde se dirige o, mejor, en el contexto actual de crisis institucional y ruptura del multilateralismo, hacia donde debe hacerlo, ese es, sin duda, Timothy Garton Ash. Profesor de Estudios Europeos en University of Oxford y Senior Fellow del Hoover Institution, en la Universidad de Stanford, ha desarrollado una trayectoria académica centrada en la historia contemporánea europea, la democracia liberal, los nacionalismos y las amenazas a la libertad de expresión. Su trabajo combina la investigación histórica con el análisis político inmediato, una rara capacidad que le ha convertido en una de las voces más influyentes del pensamiento europeo contemporáneo.

Paralelamente, mantiene una intensa actividad periodística. Sus ensayos y artículos aparecen regularmente en el británico The Guardian, donde firma una columna semanal reproducida por numerosos diarios internacionales. También han publicado habitualmente sus textos The Spectator, The Independent, The Times, The New York Review of Books y, en España, El País. Sus artículos, caracterizados por el rigor analítico y una notable claridad expositiva, han contribuido a interpretar episodios clave como la caída del comunismo, la reunificación alemana, la ampliación de la Unión Europea, el auge de los populismos o las tensiones derivadas de la guerra en Ucrania.

Nacido en Londres en 1955, Timothy Garton Ash estudió Historia Moderna en Oxford. Sus primeras investigaciones se centraron en la resistencia alemana al nazismo, lo que le llevó a instalarse durante años en Berlín y a vivir a ambos lados del muro. Esa experiencia directa marcaría toda su obra posterior. Durante la década de los ochenta fue un testigo privilegiado de la descomposición del bloque soviético y de las revoluciones democráticas en Europa Central y del Este. Fruto de aquel trabajo nacieron algunos de sus libros más influyentes, considerados hoy referencias imprescindibles para entender el final de la Guerra Fría y la transición de las democracias poscomunistas.

Su producción intelectual abarca títulos como The Polish Revolution, We the People, The Magic Lantern o Free Speech, obras en las que combina crónica, ensayo histórico y reflexión política. Especialmente influyentes han sido sus estudios sobre la libertad de expresión en la era digital y sobre el futuro de la democracia liberal, asuntos en los que se ha consolidado como una referencia internacional.

El prestigio de su trabajo ha sido reconocido con numerosos galardones y distinciones. En 2005 fue incluido tanto en la lista de los cien intelectuales públicos globales elaborada por las revistas Prospect y Foreign Policy como en la relación de las cien personas más influyentes del mundo publicada por Time.

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En 2006 recibió el Orwell Prize por su labor periodística y en 2017 fue distinguido con el Premio Carlomagno, uno de los mayores reconocimientos europeos al compromiso con la unidad y el pensamiento democrático del continente.