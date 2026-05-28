España refuerza sus mecanismos de predicción frente a grandes incendios forestales para advertir de las situaciones de mayor riesgo

España se enfrenta a un verano con un riesgo severo de incendios forestales. Tras un invierno muy lluvioso que ha contribuido a aumentar la masa forestal en gran parte del país y una primavera extremadamente cálida que ha expuesto a gran parte de la vegetación a situaciónes de estrés térmico, los modelos apuntan a que nos adentramos en un verano más cálido de lo normal en el que, además, podría haber un gran riesgo de incendios forestales. Ante este escenario, el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) está reforzando sus planes de vigilancia y prevención frente a grandes fuegos en entornos naturales. Una pieza clave de este programa es el nuevo índice de peligro de incendios diseñado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para medir con mayor precisión "las situaciones de peligro muy alto o extremo de incendios forestales".

Según han explicado los creadores de esta herramienta, presentada este jueves tras una reunión con la vicepresidenta tercera Sara Aagesen, el nuevo índice para medir el riesgo de incendios en España incorpora las variables meteorológicas fundamentales para pronosticar el peligro de que surjan grandes fuegos forestales como, por ejemplo, la temperatura, la humedad, el viento o la lluvia acumulada en días previos en una determinada región. A esto también se le suman datos satelitales sobre el estado de la vegetación, así como sobre la humedad del suelo. A diferencia de las herramientas utilizadas anteriormente, el nuevo índice integra información sobre usos del suelo, el tipo de superficie y las características concretas de cada terreno.

"El objetivo es disponer de una estimación diaria del riesgo de 'combustible vivo' en una determinada zona para mejorar las capacidadades de anticipar las situaciones de mayor peligro", ha explicado Ramiro Romero, jefe de Servicio de Aplicaciones Agrícolas e Hidrológicas en Aemet, quien, además, también ha añadido que este nuevo índice permitirá afinar a escalas de hasta 1 km para entender de forma más precisa el riesgo al que se enfrentan distintos rincones del territorio. "Se trata de un pronóstico mucho más preciso tanto en el espacio como en el tiempo que permitirá a los servicios de vigilancia y prevención poder aplicar medidas más localizadas para evitar grandes fuegos forestales", ha añadido el especialista durante la presentación celebrada este jueves en la sede de Aemet.

El nuevo mapa de riesgo de grandes fuegos forestales en España se ha estrenado en visperas de inicio de la campaña de incendios, que se pondrá en marcha a partir del día 1 de junio coincidiendo con la llegada del verano meteorológico y, además, con los meses más cálidos del año.