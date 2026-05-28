Las ocho bazas de la defensa de Jonathan Andic: artrosis en las rodillas de Isak, "pena social anticipada" e indicios "contaminados"

La defensa de Jonathan Andic ha querido rebatir, punto por punto, todos los indicios esgrimidos por la jueza de Martorell que investiga la caída de Isak Andic, fundador de Mango, el 14 de diciembre de 2024 en Collbató (Barcelona). Sin embargo, el equipo legal, que encabeza el penalista Cristóbal Martell, va un paso más allá y también censura el arresto de Jonathan así como su exhibición detenido. Además, asegura que Isak Andic sufría una enfermedad en las rodillas que pudo propiciar la caída mortal.

"Pena social anticipada" El recurso subraya que la detención de Jonathan Andic por parte de los Mossos d'Esquadra fue "innecesaria", ya que había acudido dos veces a declarar ante la policía cuando fue requerido; su teléfono había sido intervenido y era consciente de "su condición de investigado". Por eso, sus abogados creen que las imágenes del acusado esposado "inevitablemente divulgadas" son contrarias a la normativa europea y ha llevado "a un tsunami informativo en torno al auto interesadamente entregado a los medios que conducen a una suerte de condena social anticipada insoportable en un Estado Social y Democrático de Derecho". La defensa de Jontahan recuerda que "las medidas cautelares personales del proceso penal no han de constituir una pena social anticipada".

"Buena relación" entre padre e hijo Uno de los principales argumentos del auto judicial son los desencuentros entre Isak Andic y su hijo, pese a que Jonathan aseguró ante los Mossos que la relación era "buena". Para contradecirle, la jueza se basó en correos electrónicos y mensajes de WhatsApps que habían mantenido entre ellos y con la terapeuta que trataba a los dos y al resto de la familia. Sin embargo, la defensa de Jonathan Andic destca que estos mensajes "se expresan en un contexto clínico de una terapia psicoanalítica fuertemente directiva en que se potencia por el terapeuta cierta confrontación de acción y reacción para encontrar el crecimiento. Bajo ese prisma y contexto, deben ser leídos y entendidos". Las hermanas de Jonathan también corraboran esta buena relación entre los dos. Judith Andic declaró ante los Mossos: "Preguntada si alguna vez los vio discutir, responde que, como cualquier familia, algún rifirrafe pero nada grave" y, sobre su relación con su hermano, señala que "era buena, algún roce, nada grave". Judith también remarcó que Jonathan es "una persona muy estable. Que ha estado haciendo un trabajo muy importante de madurez. Que a dia de hoy diría que es una persona muy reflexiva y poco impulsiva". Sarah Andic, la otra hermana, afirmó que "nunca" los vio discutir, mientras que Nahman Andic, hermano de Isak, explicó ante la policía que "tenían una buena relación, con las discusiones habituales entre un padre y su hijo”. El personal doméstico de la familia y algunos amigos del fallecido corroboran esta versión, igual que Toni Ruíz, consejero delegado de Mango, quien señala que padre e hijo tuvieron en 2015 "diferencias profesionales que resolvieron con cariño y respeto. Isak admiraba mucho a Jonathan por su trabajo en la empresa" y "nunca tuvieron ninguna diferencia personal, las discrepancias eran profesionales". Además, indicó que Isak quería que Jonathan dejase "tareas ejecutivas" para ser "un mejor accionista" y poder iniciar proyectos personales fuera de Mango.

Una caída que mantiene que no vio Sobre las presuntas contradicciones que señala el auto en las declaraciones policiales de Jonathan sobre si su padre se paró o no a hacer fotos y si caminaban juntos o por separado, el recurso cree que es "inesencial", ya que esos detalles son "irrelevantes" a efectos incriminatorios y que pudieron pasar en distintos momentos del recorrido. "Lo esencial es que el hijo caminaba delante del padre y eso es coincidente en ambas declaraciones y es relevante porque es la razón de no haber visto el hijo el momento de la caída del padre al estar de espaldas", explica el recurso. Los abogados de Andic también consideran complementarias las manifestaciones que hizo cuando llamó por teléfono al 112 y lo que declaró como testigo ante la policía. "No, no pude ver nada, únicamente algo fugaz, de hecho, lo que, si recuerda ruido de piedras, el impacto y el gemido", afirmó.

Dudas sobre la huella y escena "contaminada" El auto de la jueza pone bajo sospecha una huella que vincula con un resbalón y que fue encontrada al lado del punto de caída de Isak Andic. En su momento, la Unidad de Montaña de los Mossos hizo mediciones en la zona e incorporó al procedimiento un informe técnico fotográfico. El recurso de la defensa recuerda que este documento concluye que "no se puede determinar si este resbalón fue realizado con anterioridad a la caída" y recuerda que toda esta zona no fue "nunca aislada, ni acordonada" por lo que pudo ser "contaminada" por el paso de otras personas.

Cambio de móvil cada dos años Otro de los puntos de sospecha es que Jonathan Andic se cambió de teléfono móvil el 26 de marzo de 2025, después de explicar que se lo habían robado en Quito. La jueza situó este incidente con la "coincidencia" de la reapertura de la investigación, el 4 de marzo. Sin embargo, los abogados remarcan que el acusado se cambia de terminal cada dos años y que había pedido a los responsables de Ciberseguridad de Mango este canje el 27 de diciembre de 2024, cuando la causa estaba archivada provisionalmente. En ese momento, no fue a buscar el nuevo terminal, pero para su defensa "esa indolencia pone de manifiesto ninguna voluntad enfilada a la ocultación de un rastro criminal, pues entre la petición y la efectiva activación del terminal a 26 de marzo de 2025 transcurren tres largos meses, y, subrayamos, esa activación se produjo obligadamente por razón del hurto sufrido en la ciudad de Quito".

Las veces que acudió a Montserrat La jueza remarca que Jonathan Andic se contradijo cuando afirmó ante los Mossos que había ido una sola vez a hacer la misma ruta antes de acudir con su padre. Los agentes tienen constancia de tres, tal como se desprende del estudio de las rutas de su coche. Pese a esto, el recurso destaca que Jonathan siempre explicó que la misma ruta la había hecho "hasta en cuatro ocasiones" y que acudió el 7 y el 10 de diciembre, aunque este último día se volvió, ya que estaba lloviendo. El día 8, como sostienen los Mossos, no acudió, según la defensa. Andic también declaró a la policía que había hecho por última vez esa ruta "unas dos semanas antes" de cuando fue con su padre. En este sentido, los abogados mantienen que se trata de una "confusión semántica que no permite hablar ni de contradicción ni de faltar a la verdad, sino del cómo contar semanas, pues 7 días después es el inicio de la segunda semana".

Isak Andic sufría artrosis en las rodillas La defensa de Jonathan Andic también han aportado un informe en el que se indica que el fundador de Mango sufría artrosis bilateral en las dos rodillas y que, por este motivo, su caída pudo ser "más vertical y menos controlada" y deslizarse por la pendiente como "un tobogán", tal como señala el auto, y sin lesiones en las manos. Los letrados han aportado un vídeo con una caída anterior sufrida por Isak Andic en febrero de 2024 y que fue captada por cámaras de seguridad. Por este motivo, una posible hipótesis sobre la caída es que "ninguna lesión o falta de ella quedaría sin explicar, ni requeriría ningún elemento dinámico adicional (especialmente la intervención de un tercero por empujón) para su producción". El informe de la Unidad de Montaña de los Mossos también concluye "de un modo determinante y taxativo", según el recurso que "no se pueden determinar las causas que generan la caída ni la participación de otras personas en el desarrollo de los hechos causantes de la muerte".