El tardeo se expande por España: más de la mitad de locales de ocio ya ofrecen sesiones de tarde

Lo que nos gusta una fiesta en España. Tanto, que varias corrientes de ocio creadas en nuestro país se han acabado conviertiendo en movimientos contraculturales legendarios. Sobre la 'Movida madrileña' o la valenciana 'Ruta Destroy' (más conocida como 'Ruta del bakalao') se han escrito libros, se han contado en documentales, se han rodado películas y son conocidas allende nuestras fronteras.

La última en incorporarse viene de La Mancha. Se trata del 'tardeo', que como su propio nombre indica, consiste en salir por la tarde con las mismas dinámicas que en la fiesta nocturna: discotecas, luces y baile. Nada que ver con la tapita y el vermut, que ha sido lo que generalmente ha copado la franja horaria vespertina en nuestro país.

¿Qué es el tardeo? Consiste en salir por la tarde con las mismas dinámicas que en la fiesta nocturna

Un fenómeno que nació a principios de este siglo en Albacete, se consolidó en la costa levantina y se expandió por todo el territorio a partir del confinamiento por el covid en 2020, que cambió los hábitos de ocio de los españoles. Ahora, la Federación Nacional de Empresarios de Ocio y Espectáculos (España de Noche) ha realizado el primer estudio sobre este fenómeno que ya se ha extendido por toda la geografía española.

Los datos del primer informe

Ya va por Galicia, casi en las antípodas peninsulares de su cuna. Precisamente en A Coruña se ha presentado este documento, que afirma que más de la mitad (el 58,8%) de los locales de ocio y hostelería del país ya se han subido a esta ola y realizan sesiones de tarde. En cuanto a los ingresos, el 'tardeo' ya supone el 26,5% de la facturación total de los hosteleros del sector del ocio. O dicho de otro modo: uno de cada cuatro euros que se ingresan entran por la tarde.

El estudio señala que el público de la tarde responde a un perfil más adulto que el de la noche. La edad media del tardeo es de 39,4 años, frente a los 29 años de media del público nocturno. Más edad y más gasto. El ticket medio del 'tardeo' se sitúa en los 25 euros, frente a los 20 euros del de la noche.

El perfil: mayor media de edad y más gasto por persona en las sesiones vespertinas que en las nocturnas

Sobre la procedencia del público de este tipo de ocio vespertino, el 87,8% de las pymes del sector asegura que es principalmente local, aunque cada vez se incorpora más público turista de otras comunidades autónomas y turismo extranjero, según el 22,5% de los empresarios consultados. El informe también confirma que el sábado es el principal día del tardeo y concentra el 84,9% de las sesiones, aunque el fenómeno ya se extiende también a los viernes y domingos, especialmente a través de formatos vinculados a propuestas gastronómicas.

Conciliación

Las sesiones de 'tardeo' comienzan, de media, a las 17:30 horas. En el caso de las discotecas, este fenómeno presenta diferencias respecto a las sesiones nocturnas. En los bares de copas y restaurantes se desarrollan de forma ininterrumpida, pero en la mayoría de las discotecas son sesiones independientes.

"Los jóvenes buscan no mezclarse con los mayores y viceversa. Son dos sesiones totalmente diferentes. No sirve la misma música, la misma iluminación ni el mismo personal de sala", explica a EL PERIÓDICO Vicente Pizcueta, portavoz de España de Noche. Él es una autoridad en movimientos de ocio exitosos: fue uno de los artífices de la ruta valenciana en los 80 y los 90.

"No es casualidad que el público más asiduo del tarde sea gente de entre 40 y 60 años. Los que salían en los 80. La generación más golfa de España" Vicente Pizcueta, portavoz de España de Noche

Los motivos para optar por el tardeo, según el informe, señalan a la conciliación familiar como uno de los principales factores. "La motivación en realidad sigue siendo irse de fiesta con los amigos. Pero sí que es cierto que la cuestión de la conciliación es fundamental. Sales por la tarde, dejas a los niños con los abuelos, los recoges a la hora de cenar, te vas a la cama pronto y al día siguiente te puedes levantar temprano para irte al campo o hacer cualquier tipo de plan en familia", prosigue Pizcueta.

"No es casualidad que el público más asiduo del tarde sea gente de entre 40 y 60 años. Los que salían en los 80. La generación más golfa de España, que primero conquistó la democracia y luego el ocio. Pero el tiempo pasa y ahora llevan quince o veinte años en stand by", resume Pizcueta.

Tardeo 2.0

Aunque la explosión de este fenómeno coincidió con los útimos estertores del confinamiento, su germen tuvo lugar entre los años 2000 y 2005. Más de 20 años de trayectoria, lo que significa que ha ido mutando. No sólo en términos geográficos. También en cuanto a la misma fisonomía de las sesiones.

"El tardeo es un ejemplo de cómo a veces no es necesario hacer una campaña de marketing para que algo triunfe. Ha funcionado gracias al boca a oreja. Y ha cambiado desde que se inventó. El paso del tiempo es inexorable, lo que hace que ya se encuentren en ese perfil gente que tiene gustos musicales distintos. Hasta hace poco, la música favorita era el llamado 'remember'. Ahora estamos en el 'tardeo 2.0'. Empezamos a ver sesiones vespertinas de 'indie', para la gente que salía de noche hace 10 años. Y es inevitable que llegue el momento en el que la música que se pinche en esas sesiones sea el reguetón, que es lo que se escucha ahora de noche", ilustra Pizcueta.

El 'tardeo' es, además, una oportunidad de negocio para los empresarios del ocio. "Es fácil de entender: antes sólo abrías la discoteca por la noche. Las horas de la tarde permanecía cerrada. Esta tendencia lleva a que se dupliquen las horas en las que un local permanece abierto, lo que se traduce en más ingresos", apunta el portavoz de los empresarios del ocio.

Conquistar el mundo

¿Y el futuro?: "De momento el público es principalmente local, aunque los turistas se acercan con mucha curiosidad. Pero es normal e inevitable; no en vano somos el país donde más congresos se celebran en todo el mundo. A un ingeniero o un médico del norte de Europa le dices que tiene un congreso en España y se apunta enseguida, porque sabe que se lo va a pasar bien", apunta Pizcueta.

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Eso lleva a vaticinar "una expansión internacional al extranjero. En el fondo, ya lo están haciendo. Alguien de Oslo ya está saliendo por la tarde, pero con dinámicas nocturnas. Porque en su país hay muchas menos horas de sol". Así, lo de adelantar a la tarde las horas de fiesta tiene visos de encajar en todos esos países. Será cuestión de tiempo, pero todo apunta a que España también acabará marcando tendencia internacional en temas de ocio. Porque, si hablamos de fiesta, somos los mejores del mundo.