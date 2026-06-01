Una vacuna experimental contra el cáncer mejora hasta un 50% los tratamientos frente al melanoma

Una vacuna experimental contra el cáncer ha mostrado resultados prometedores para reducir el riesgo de recaída y muerte en pacientes con melanoma, el tipo más agresivo de cáncer de piel. Los datos proceden de un ensayo clínico internacional cuyos resultados, presentados en la reunión anual de la American Society of Clinical Oncology y publicados este lunes en la revista científica 'Journal of Clinical Oncology', sugieren que combinar esta vacuna personalizada con inmunoterapia podría representar un importante avance en el tratamiento de la enfermedad. "El fármaco demostrado ser eficaz para reducir el riesgo de recurrencia y muerte por cáncer de piel en hasta un 49 %. Esta reducción se calculó cinco años después de la extirpación quirúrgica de los tumores y hasta ahora se mantiene sin cambios", afirman los autores del trabajo, desarrollado en EEUU y Australia.

El estudio evaluó un tipo de vacunas de ARN mensajero (ARNm) desarrolladas específicamente para cada paciente a partir de las características genéticas de su tumor. Según relatan los científicos detrás de este trabajo, liderados por Janice Mehnert, profesora del departamento de Medicina de la Universidad de Nueva York, la suma de esta vacuna junto a los tratamientos estándar como los fármacos inmunoterapéuticos logró reducir en un 49 % el riesgo de recaída o muerte cinco años después de la cirugía. Estos resultados, afirman los científicos, constituyen una de las evidencias más sólidas obtenidas hasta ahora sobre el potencial de las vacunas personalizadas de ARNm frente al cáncer de piel.

La terapia ha sido testada en 157 pacientes con melanoma a quienes se había extirpado quirúrgicamente el tumor

El uso de estas vacunas experimentales ha sido puesto a prueba en un ensayo clínico de fase 2 realizado con 157 pacientes con melanoma a quienes se había extirpado quirúrgicamente el tumor. En el marco de este trabajo, 107 voluntarios recibieron la combinación de vacuna e inmunoterapia, mientras que 50 fueron tratados únicamente con fármacos como pembrolizumab, que actualmente forma parte del tratamiento estándar tras la cirugía. El análisis demuestra que cinco años después de este tratamiento combinado, el 68,8 % de los pacientes que recibieron ambas fórmulas seguían libres de cáncer, frente al 49,1 % de quienes solo habían recibido inmunoterapia. Además, el riesgo de desarrollar metástasis a distancia se redujo un 59 % en aquellos pacientes que habían recibido la inmunización experimental.

"Los resultados sirven de aliento para los investigadores del cáncer en todo el mundo, ya que demuestran que las vacunas de ARNm podrían funcionar bien en combinación con la inmunoterapia para otros tipos de cáncer" Janice Mehnert — Científica

Otro de los puntos fuertes de este ensayo, según relata Mehnert, como responsable del trabajo, es el sorprendente aumento de las tasas de supervivencia global de los pacientes. Los datos, de hecho, corroboran que el 92,2 % de los pacientes tratados con la combinación de fármacos seguían vivos al final del seguimiento, frente al 71,3 % en el grupo tratado únicamente con el tratamiento científico estándar. "Nuestro estudio ofrece pruebas sólidas a los pacientes con melanoma de esta combinación de fármacos puede reducir el riesgo de que su cáncer reaparezca y mejorar los resultados clínicos. Los resultados, además, también sirven de aliento para los investigadores del cáncer en todo el mundo, ya que demuestran que las vacunas de ARNm podrían funcionar bien en combinación con la inmunoterapia para otros tipos de cáncer cuyas altas tasas de mutación han resultado difíciles de atacar", comenta Mehnert.

Eficacia de la terapia combinada

La clave del tratamiento, que en breves podría adentrarse en la tercera fase de los estudios clínicos, reside en potenciar la respuesta del sistema inmunitario. Para ello, los científicos han desarrollado una vacuna basada en tecnología de ARN mensajero, similar a la empleada en algunas inmunizaciones contra el covid-19, que contiene instrucciones genéticas para que el organismo reconozca proteínas anómalas presentes exclusivamente en las células tumorales del melanoma. En este caso, afirman los científicos, el secreto de la vacuna consiste en utilizar muestras de los tumores extirpados a los propios pacientes para identificar las dianas específicas a atacar. De este modo, sostiene el estudio, la vacuna podría amplificar el efecto de los tratamientos estándar frente al melanoma.

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Para Luis Álvarez Vallina, jefe de la Unidad de Investigación Clínica en Inmunoterapia del Cáncer del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas y del Hospital del Mar, se trata de "uno de los estudios más importantes hasta la fecha en vacunas de ARN personalizadas basadas en neoantígenos". El investigador destaca que los datos encajan con una idea que lleva años ganando fuerza en inmunoterapia y es que las vacunas pueden aumentar la eficacia de los anticuerpos y generar nuevas respuestas inmunitarias contra el tumor. Lo más relevante, señala, es que la reducción del riesgo de recaída y metástasis se mantiene a largo plazo. Si los resultados se confirman en estudios posteriores, comenta Álvarez, podría establecerse "el primer estándar real de vacunas de ARN personalizadas en oncología", comenta el especialista en declaraciones al portal Science Media Center España.