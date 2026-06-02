El Sergas llama a «no acudir a Urgencias si no es necesario» cuando la espera por una cita con el médico de cabecera supera la semana

La Consellería de Sanidade presentó este lunes la campaña «Protexamos o que nos protexe», una iniciativa con la que la Xunta pretende sensibilizar a la población sobre el uso responsable de la sanidad pública. El objetivo es reducir las citas a las que los pacientes no acuden sin previo aviso y evitar que los servicios de Urgencias se utilicen para problemas que no requieren atención urgente.

La presentación se produce en un contexto en el que los pacientes gallegos esperan una media de 8,8 días para ser atendidos en Atención Primaria cuando no consiguen cita para el mismo día o el siguiente, según los datos del Barómetro Sanitario 2025 publicados por el Ministerio de Sanidad. Esto sitúa a la comunidad como la quinta con mayor demora del Estado. Un hecho que hace que, en muchas ocasiones, un ciudadano enfermo acuda a un PAC o a Urgencias ante las dificultades para ser atendido por su médico de cabecera.

Bajo el lema «Protexamos o que nos protexe», el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, defendió que la capacidad de respuesta del sistema sanitario «depende, en buena medida, de la colaboración de todos los que lo utilizamos» e hizo un llamamiento a acudir a Urgencias «solo cuando es necesario» y a cancelar las citas cuando no se vaya a poder asistir.

La Consellería justificó la campaña con los datos de absentismo registrados el pasado año. Según explicó el titular de Sanidade, en 2025 se contabilizaron más de 864.000 consultas de Atención Primaria a las que los pacientes no acudieron, lo que representa el 3,2% del total. Mientras en el ámbito hospitalario, otras 241.000 personas no asistieron a sus consultas con especialistas, un 5,69% de las citas programadas.

En conjunto, el Sergas calcula que 1,1 millones de consultas se perdieron el año pasado entre Atención Primaria y atención especializada por la ausencia de los pacientes sin que la cita hubiese sido anulada previamente.

Gómez Caamaño subrayó que la anulación de esas citas a las que no se va a poder asistir es «una pequeña acción individual que puede tener un impacto muy positivo en el conjunto del sistema». La campaña difundirá mensajes como «si acudes a Urgencias solo cuando es necesario, ayudas a quien más lo necesita» o «si anulas una cita a la que no puedes acudir, ayudas a que otra persona sea atendida antes».

Dificultades para anular citas hospitalarias

A respuestas de los periodistas, el conselleiro de Sanidade reconoció que mientras que la anulación de una cita en Atención Primaria se puede realizar de forma sencilla a través de la aplicación móvil del Sergas, en el caso de las consultas hospitalarias se continúa dependiendo en gran medida de la vía telefónica. Así, la secretaria xeral técnica de la Consellería, Natalia Lobato, confirmó que la Administración trabaja para habilitar mecanismos que faciliten esta anulación, aunque no concretó plazos.