Estos son los ocho lugares que recuperan sus verbenas este verano gracias a Estrella Galicia

Estrella Galicia recuperará este verano ocho verbenas populares gallegas dentro de la quinta edición de A Nosa Verbena, su proyecto de apoyo a las fiestas del rural desaparecidas o en riesgo de desaparición. La iniciativa, puesta en marcha en 2022, duplica en esta convocatoria el número de celebraciones inicialmente previsto tras la buena acogida.

Las verbenas seleccionadas se celebrarán entre el 24 de junio y el 19 de septiembre en las cuatro provincias gallegas. La lista incluye San Xoán do Coto, en A Coruña; San Pedro de Lantaño, en Pontevedra; San Bieito de Grou, en Ourense; Santa Mariña de Pena Folenche, también en Ourense; San Pedro de Fiz de Xuances, en Lugo; San Roque de Gullade, en Lugo; Nosa Señora do Libramento de Rubións, en Pontevedra; y Os Remedios-San Xosé da Carballeira, en Ourense.

Con esta nueva edición, la compañía busca reforzar el papel de las verbenas como espacios de encuentro vecinal y de transmisión cultural en el rural gallego. Según Estrella Galicia, el proyecto ha contribuido en sus cinco años de trayectoria a recuperar celebraciones con arraigo local y valor simbólico para sus comunidades.

La música volverá a ser uno de los elementos centrales del proyecto. La iniciativa cuenta con la canción A nosa verbena, de Ortiga, como banda sonora, después de que el artista protagonizase la última campaña de la marca.

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"Este año hemos visto cómo la ilusión por recuperar las verbenas sigue creciendo en cada edición. Cada proyecto seleccionado refleja el esfuerzo de comunidades que no quieren perder su identidad festiva y que vuelven a hacer de sus fiestas un punto de encuentro imprescindible", destaca Cristina Canosa, responsable de gastronomía y proximidad en Corporación Hijos de Rivera.