Sorteos
Sorteo Euromillones del martes 2 de junio de 2026
Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de hoy
Redacción
La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del martes 2 de junio de 2026 corresponde a la formada por los siguientes números: 6, 9, 17, 18 y 42, y las estrellas 7 y 9.
El código del Millón ha sido el CQB95516.
El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.
Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.
- Un aficionado del Deportivo justifica por qué se llevó un asiento de Riazor: 'No está bien lo que hice, pero tiene un valor emocional enorme
- Los daños de Riazor tras la invasión por el ascenso del Deportivo obligan a coser césped natural a mano para llegar al España-Irak
- La histórica panadería de Arteixo que sigue haciendo el pan como hace un siglo: 'De pequeño me dormía en los sacos de harina
- Marcos López, mejor instalador joven en la provincia de A Coruña: “Quiero ser electricista porque hay mucho futuro, tener una carrera ya no te asegura nada”
- Al rescate del antiguo jardín y el bosque del pazo de Baldomir: 'Es una península anclada a otro tiempo
- Medio siglo de la inundación que da de beber a A Coruña: cuando Cecebre anegó casas, fincas y hasta un secadero de algas
- Fallece un hombre de 41 años tras un accidente de tráfico en Abegondo
- El regreso de la taberna de A Coruña que une la gastronomía de Galicia y Japón: 'La conexión de nuestras cocinas es clarísima