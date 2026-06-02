Así es el 'Valoria B', el yate de 30 millones con el que Amancio Ortega busca pasar desapercibido en Galicia a sus 90 años

Con la llegada del buen tiempo, los yates de los magnates comienzan a salir de los puertos para surcar las aguas. Incluido el favorito de Amancio Ortega, una embarcación de 47 metros de eslora que le ha acompañado a lo largo de los últimos veranos.

Hablamos del Valoria B, el barco del fundador de Inditex que le permite no llamar demasiado la atención al surcar las aguas y relajarse en su tiempo de ocio con un perfil bajo. Habitualmente amarrado en el puerto de Sanxenxo, la embarcación se ha dejado ver hace unos días por la ría de Aldán (Cangas) por la que el creador de Zara ha navegado en compañía de su mujer, Flora Pérez, y un grupo de amigos.

El yate favorito de Amancio Ortega: casi 50 metros de largo y 50.000 litros de combustible

El Valoria B es uno de los pasatiempos favoritos de Amancio Ortega cuando llega la época estival. El propio nombre del barco deja patente ese cariño hacia la embarcación, ya que procede de Valoria la Buena, el pueblo en el que nació su madre y en el que el propio empresario pasó algunos veranos durante su niñez.

El barco, cuyo precio se estima en unos 30 millones de euros, es el que emplea el de Inditex para navegar por aguas españolas cuando el sol empieza a asomar entre las nubes. Cuenta con exteriores en blanco y azul marino, tres cubiertas de madera y cinco camarotes, con una capacidad para 10 personas, además de espacio para una tripulación formada por casi una decena de integrantes.

Su tamaño, aunque grandioso, lo hacen aún adecuado para navegar por las Rías Baixas, uno de los destinos favoritos del empresario cuando quiere desconectar de la actividad de su imperio textil y relajarse mirando el mar gallego. Y precisamente parece que es la 'austeridad' del Valoria B lo que puede haberlo convertido en la embarcación predilecta de Ortega: llama menos la atención que los megayates y tiene las ventanas tintadas, favoreciendo la intimidad que Ortega tanto ha valorado siempre.

Amancio Ortega, en la embarcación auxiliar de su yate, 'Valoria B', el año pasado. / Santos Álvarez

En su último paseo con el vehículo, cuyo tanque tiene capacidad para 50.000 litros de combustible y que alcanza alrededor de unos 26 kilómetros por hora como velocidad de crucero, el empresario de 90 años se ha dejado ver por la cubierta, disfrutando del buen tiempo y de la compañía de sus allegados. Cerca del puerto donde suele atracar su Valoria B, en la Illa da Toxa, el dueño de Zara cuenta con una casa de veraneo, desde la que le resulta sencillo emprender la navegación cuando el oleaje invita a surcar las rías.

El segundo 'Valoria'

Esta potente embarcación lleva el mismo nombre que el que fuera el primer yate del magnate, conocido simplemente como Valoria. Lo adquirió en 2003 y, cuando llegó a sus manos este nuevo barco, no dudó en bautizarlo de una forma similar para seguir rindiéndole homenaje a su madre.

Uno de los destinos favoritos por los que navega el Valoria B es por la ría de Aldán, cuyas aguas de color vívido y hermosas playas le han valido el sobrenombre del 'Caribe gallego'. Esos son los paisajes con los que Amancio Ortega desconecta de los inviernos en A Coruña, donde tiene su residencia permanente en la zona de la Marina.

Cuando se cansa de estar en cubierta, el empresario de Inditex descansa en el interior del barco. Aunque no se han visto fotografías, es probable que la embarcación cuente con camarotes clásicos y mobiliario en madera, ya que es el estilo que suele elegir el magnate y esta clase de embarcaciones de lujo -con precios como los 30 millones que costó el Valoria B- acostumbran a ser personalizadas.

A pesar de que el precio sea elevado, lo cierto es que para el empresario no supone un gran pellizco. Y es que el propio Ortega posee una cartera de inmuebles valorada en 23.000 millones de euros y, tan solo en el primer trimestre del año, su firma ha sobrepasado los 8.000 millones de ingresos.