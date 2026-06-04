Así es el papamóvil de León XIV: tiene todas las bendiciones para entrar en Madrid Central

León XIV ha optado por una solución llamativa para su visita a Madrid: dejar en Roma su papamóvil eléctrico y trasladarse con un Mercedes-Benz Clase G 500 de la generación W463, el mismo modelo que ya utilizó Benedicto XVI en su etapa como Pontífice. El vehículo, de carrocería corta y descapotable, ha sido enviado a España en un operativo especial del Ejército del Aire y del Espacio junto a la Policía Nacional.

A pesar de la imagen moderna del papamóvil eléctrico, el Papa utilizará también este todoterreno clásico, equipado con motor V8 y adaptado para uso ceremonial, en los desplazamientos previstos durante su estancia en Madrid (del 6 al 9 de junio), Barcelona y otros puntos del país. El modelo mantiene la tradición del Clase G como vehículo papal por su robustez, seguridad y capacidad para circular a muy baja velocidad en actos públicos multitudinarios.

Papamóvil clásico y 'buggies' de golf, los vehículos que utilizará León XIV en España / EPE

El papamóvil alcanza los 100 km/h en solo cinco segundos 100% eléctrico

Más de 450 km de autonomía

Aceleración de 0 a 100 km/h en menos de cinco segundos

Batería de 116 kWh

Sistema de protección reforzado frente a atentados

La "tradición Mercedes" del papamóvil

El Mercedes Clase G se ha convertido en uno de los vehículos más emblemáticos del papamóvil moderno. Su robustez, fiabilidad y capacidad para desplazarse a muy baja velocidad lo han hecho ideal para los desplazamientos públicos del Pontífice. Desde versiones anteriores del W463 hasta las adaptaciones actuales, la Santa Sede ha mantenido una relación con este modelo, incorporando modificaciones de seguridad como cabinas blindadas, asientos centrales elevados y configuraciones descapotables. Esta tradición ha convivido con la evolución hacia versiones eléctricas del papamóvil.

Durante la visita de Juan Pablo II a Madrid se adaptó un Seat Panda / EPE

Un "búnker sobre ruedas" tras el atentado contra Juan Pablo II

Tras el atentado contra Juan Pablo II en 1981, el papamóvil se rediseñó para aumentar la seguridad. Se incorporaron cristales blindados y estructuras cerradas, transformándolo en un auténtico “búnker sobre ruedas” para proteger al Pontífice. Durante una visita de Juan Pablo II a España, se adaptó un Seat Panda como vehículo de apoyo para desplazamientos concretos. Fue una solución a "marchas forzadas" con la que se consiguió una solución puntual.

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