León XIV en Madrid
El Bernabéu volverá a llenarse de fe para acoger el encuentro entre el Papa y la Iglesia
El campo se ha transformado con un diseño de hexágonos que simboliza la unidad en la diversidad de la Iglesia madrileña, y en cuyo centro estará el Papa
Héctor González
Siempre se ha dicho que Dios es madridista y, más de una vez, lo parece. Sea o no verdad su máximo representante en la tierra, el Papa León XIV, ha escogido su casa, el Santiago Bernabéu, para celebrar su gran encuentro con la diócesis de Madrid durante su visita apostólica a la capital. El estadio, en constante reforma desde hace años, ha vuelto a transformarse para convertirse un gigantesco espacio de oración, música, testimonios y fiesta.
Un encuentro que reunirá a unas 70.000 personas de las diócesis de Madrid, Getafe y Alcalá y que, según la organización, quiere mostrar “la inmensa riqueza” de la Iglesia “que camina en Madrid”, en palabras de Juan Carlos Merino, coordinador general del evento, durante una visita celebrada este viernes al campo madridista.
La organización ha buscado que la distribución de los asistentes refleje la pluralidad de la Iglesia madrileña. Así, habrá más de 24.000 personas procedentes de parroquias, más de 7.000 de asociaciones, hermandades y movimientos, otras 7.000 de comunidades educativas cristianas y alrededor de 4.000 representantes de la vida consagrada y del clero. También estarán presentes agentes de Cáritas, pastoral social, acogida de migrantes, jóvenes, familias y responsables de consejos pastorales.
El objetivo es expresar al Papa “la alegría de vivir la fe” y escuchar de él una palabra sobre los retos de Madrid, especialmente en torno a la unidad y la misión. Precisamente, esta idea ha inspirado diseño escénico, a cargo de Cristina del Río Villegas y Concha Sánchez Maillo, del estudio CCA arquitectos, que aprovechará todo el terreno de juego para crear una experiencia de 360 grados.
El espacio se articulará mediante varios hexágonos, concebidos como una gran colmena que simboliza la “unidad en la diversidad”. En el escenario principal, León XIV estará rodeado por un centenar de personas representativas de distintas realidades eclesiales, como signo de cercanía del Papa con su pueblo. Además, habrá un escenario secundario para actuaciones artísticas y testimonios.
Uno de los momentos más destacados será la participación de un coro de 1.000 personas, acompañado por orquesta en directo y solistas, ubicado en el fondo sur del estadio. También intervendrá un grupo de danza formado por un centenar de jóvenes, además de distintos músicos que, según la organización, se han ofrecido gratuitamente.
Desde el punto de vista técnico, Mariano Rodríguez, director de producción del evento, ha destacado la complejidad del montaje y agradecido la colaboración del Real Madrid, que ha puesto "todo tipo de facilidades". También subrayó el papel de los más de 10.000 voluntarios implicados en los distintos actos de la visita papal.
Más allá de autoridades civiles, eclesiásticas o representantes del club blanco, Merino ha insistido en que el verdadero protagonismo del encuentro recaerá en el "pueblo santo de Dios": parroquias, familias, jóvenes, sacerdotes, consagrados, voluntarios y comunidades que llenarán el Bernabéu para recibir al Papa.
El evento, que arrancará a las 16:30 del lunes, tendrá cuatro momentos principales: bienvenida, presentación de las distintas realidades eclesiales, un momento mariano y la llegada del Papa. León XIV escuchará los retos de la Iglesia en Madrid, dirigirá unas palabras a los asistentes y recibirá como gesto simbólico las piedras de doce nuevas parroquias en construcción.
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