La visita del papa León XIV a España, en directo: última hora de la llegada del pontífice a Madrid

El papa León XIV está a punto de llegar a España. El Sumo Pontífice afronta una apretada agenda que incluye tres comunidades autónomas en ocho días: estará en Madrid del 6 al 9 de junio, en Barcelona del 9 al 11 y, en Canarias, del 11 al 12. En total, 2.500 kilómetros.

Miles de fieles se acercarán a los múltiples actos que la Santa Sede ha programado para unos intensos días que han bautizado con el nombre 'Alzad la mirada'. En la capital será recibido por los Reyes, se reunirá con Pedro Sánchez y oficiará una gran misa en la Plaza de Cibeles, entre otros compromisos. En su estancia en la ciudad condal inaugurará la Torre de Jesucristo de la Basílica de la Sagrada Familia, donde también presidirá una eucaristía. En Gran Canaria y Tenerife conocerá de primera mano la crisis migratoria que vive el archipiélago.

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Héctor González El papamóvil acercará a León XIV a los fieles en cuatro recorridos por Madrid Con mucho suspense y varios días más tarde que en las otras sedes del viaje, Barcelona y Canarias, por fin se han dado a conocer este jueves los recorridos que realizará el papamóvil por Madrid. El Papa recorrerá varias de las principales calles de Madrid a bordo del vehículo descapotado durante su visita apostólica a la capital en cuatro itinerarios que permitirán a miles de fieles ver de cerca al Pontífice en distintos puntos de la ciudad, especialmente en el eje de la Castellana, Cibeles, La Latina, Sol, la Almudena y el entorno del Santiago Bernabéu. Lee la noticia completa.

Madrid activa hoy el Plan Territorial de Protección Civil en fase de alerta por la visita de León XIV La Comunidad de Madrid activará este viernes su Plan Territorial de Protección Civil (Platercam) en fase de alerta con motivo de la visita del Papa León XIV a la capital, del 6 al 9 de junio, y las grandes concentraciones de asistentes previstas en los actos programados. La Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112) extenderá este nivel de situación operativa 0 -el nivel más bajo de los cuatro contemplados y no implica ningún riesgo para la población- durante toda la estancia del Pontífice en Madrid, hasta el martes día 9, según ha informado el Gobierno regional en un comunicado. Esta medida preventiva se aplica en escenarios de ámbito municipal que pueden ser gestionadas con medios locales y en las que la ASEM112 realiza labores de seguimiento, evaluación y coordinación, garantizando, en caso necesario, la prestación de apoyos adicionales.

Héctor González Bocadillos en Wallapop, 'souvenirs' caseros y precios inflados... la picaresca para ver al Papa llega a Madrid Dice el refrán, con indudable acierto, que el que no corre, vuela. En España, más de uno está cerca de levitar con la visita del Papa León XIV. En Madrid, puerta de entrada y parada más larga del viaje, la inminente llegada del Santo Padre el próximo sábado ha desatado un revuelo casi sin precedentes, con la ciudad entera patas arriba y administraciones, diócesis, hostelería, voluntarios, fieles (y muchos que no, también) volcados en unos preparativos frenéticos, cargados de expectativas y no pocas incomodidades. Lee la noticia completa.

Las campanas de los templos de Madrid repicarán cuando León XIV aterrice en Barajas Las campanas de los templos de Madrid y de la Diócesis de Getafe repicarán el próximo sábado cuando el avión en el que viaja el Papa León XIV aterrice en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Bajaras para iniciar una visita de cuatro días a la capital. Un gesto con el que las parroquias de la región quieren trasladar la "alegría" de contar con la presencia del Pontífice en la capital, del 6 al 9 de junio, han explicado las Archidiócesis de Madrid y de Getafe. El cardenal José Cobo, arzobispo de Madrid, ha invitado a los párrocos de la diócesis a que hagan sonar las campanas de sus templos "como expresión de la profunda alegría, acción de gracias a Dios y bienvenida de nuestra Iglesia diocesana" al Papa, ha indicado la Archidiócesis en un comunicado.

El atuendo del Papa El taller Zarasanta, con sede en Zaragoza, ha confeccionado toda la vestimenta que va llevar el papa y su séquito de cardenales, obispos y diáconos: alrededor de 5.000 prendas entre mitras, estolas, roquetes, casullas y la capa, los paños de hombros y las mitras que lucirá León XIV.

El seguimiento La visita del pontífice movilizará a una parte importante de la prensa nacional e internacional para cubrir el viaje: hay 5.672 solicitudes de acreditación de prensa. Para que todo el que quiera pueda seguir en directo los diferentes acontecimientos de esta cita histórica, se han instalado más de 100 pantallas desde donde se podrán seguir los actos de forma gratuita.

El coste Los organizadores estiman que la visita tendrá un coste de 25 millones de euros -que están "prácticamente" cubiertos con aportaciones de benefactores- y un impacto económico superior a los 150 millones de euros.

Despliegue policial Los números de efectivos de seguridad que maneja esta operación son 11.000 policías nacionales, 2.200 guardias civiles, 4.000 agentes de la policía municipal de Madrid; 5.600 mossos; unos 500 agentes de la guardia urbana catalana y otros 200 de la policía canaria. En total, 23.500 agentes para garantizar la seguridad durante la visita.

Peregrinos, voluntarios, sacerdotes y comitiva Más de 600.000 personas se han inscrito hasta el momento para participar en los actos multitudinarios, aunque los organizadores esperan que asistan muchas más.