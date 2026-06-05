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La NASA activa los protocolos de emergencia y ordena a sus astronautas prepararse para una posible evacuación de la Estación Espacial Internacional

Los primeros informes apuntan a la detección de una fuga de aire en el módulo ruso de servicio, un elemento de la plataforma que lleva sufriendo desperfectos de gran calado desde el año 2019

Una imagen de la Estación Espacial Internacional.

Una imagen de la Estación Espacial Internacional. / EP

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Valentina Raffio

La agencia espacial estadounidense NASA acaba de activar todos sus protocolos de emergencia ordenar a los astronautas a bordo de la Estación Espacial Internacional que se preparen para una posible evacuación de emergencia tras la detección de una grave fuga de aire en el módulo ruso de la plataforma. Según ha explicado la secretaria de prensa de la agencia, Bethany Stevens, en estos momentos se están intentando llevar a cabo labores de reparación en la zona afectada pero, por precaución, y ante la magnitud del problema, se ha ordenado a los cuatro tripulantes a bordo de esta plataforma que permanezcan en la nave espacial Dragon por si en algún momento la fuga empeora y deben ser evacuados hacia la Tierra.

No es la primera vez que se registran incidencias de este tipo a bordo de la Estación Espacial Internacional pero, por ahora, esta se perfila como una de la crisis más graves a las que se ha enfrentado esta estructura en los últimos años. Según apuntan las informaciones trascendidas hasta el momento, el problema parece estar localizado en el túnel de transferencia del módulo de servicio Zvezda, conocido como PrK, que lleva sufriendo fugas desde el año 2019 y que, además, hace ya un año que arrastra grietas de gran calado. Hasta ahora, la agencia rusa Roscosmos había logrado ir reparando los daños sobre la marcha pero, debido a la complejidad del problema, no siempre lo ha conseguido con el mejor resultado.

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