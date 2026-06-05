Visita de León XIV
Estos son los nuevos recorridos del papamóvil durante la estancia del Papa en Madrid
Todos los que acudan estos próximos días a Madrid tendrán nuevas oportunidades para ver de cerca al papa León XIV durante su visita a Madrid, prevista entre el 6 y el 9 de junio. A los cuatro recorridos en papamóvil que ya estaban confirmados se suman ahora otros dos itinerarios por las calles de la capital, según ha informado este viernes la Archidiócesis de Madrid.
Los nuevos trayectos tendrán lugar este sábado 6 de junio, entre el Palacio Real y la Plaza de Colón, y el domingo 7 de junio, en el entorno de O'Donnell, Doctor Esquerdo y Goya, antes de su llegada al Movistar Arena, donde mantendrá un encuentro con representantes del mundo de la cultura, el arte, la economía y el deporte.
El primero de los recorridos será mañana sábado tras los actos de previstos en el Palacio Real, desde donde León XIV recorrerá parte de la ciudad a bordo del papamóvil en dirección a la Nunciatura Apostólica.
El recorrido comenzará en el Palacio Real y discurrirá por Plaza de España, calle Princesa, El Corte Inglés de Princesa y los Bulevares de Madrid hasta llegar a la Plaza de Colón. Allí, León XI abandonará el papamóvil para continuar el trayecto en vehículo cerrado hasta la Nunciatura Apostólica.
El segundo de los trayectos tendrá lugar la tarde del domingo 7 de junio y comenzará con el desplazamiento del papa en vehículo cerrado desde la Nunciatura hasta la calle O'Donnell, donde se subirá en el papamóvil. Desde allí recorrerá las calles de O'Donnell, Doctor Esquerdo y Goya para llegar al Movistar Arena.
"Estos trayectos permitirán a miles de madrileños y peregrinos saludar al papa en distintos puntos de la ciudad y acompañarle en algunos de los desplazamientos previstos en su agenda oficial", ha subrayado la Archidiócesis de Madrid.
Se suman a los cuatro recorridos ya previstos
Estos recorridos atravesarán algunas de las principales avenidas, plazas y enclaves históricos de Madrid. Los fieles podrán saludar a León XIV y acompañarle en sus trayectos hacia algunos de los actos más relevantes de su agenda.
Serán cuatro los desplazamientos previstos entre los días 6 y 8 de junio. El primero tendrá lugar el sábado 6 de junio, cuando León XIV se dirigirá hasta la plaza de Lima para presidir la vigilia con los jóvenes. El domingo 7 recorrerá parte del eje central de la ciudad camino de la Eucaristía en Cibeles. Ya el lunes 8 protagonizará dos nuevos recorridos: uno hasta la Catedral de la Almudena y otro, el más extenso de toda la visita, desde el centro histórico de Madrid hasta el estadio Santiago Bernabéu.
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