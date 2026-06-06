La visita del papa a España, en directo: El avión de León XIV despega rumbo a Madrid

El papa León XIV está a punto de llegar a España. El Sumo Pontífice afronta una apretada agenda que incluye tres comunidades autónomas en ocho días: estará en Madrid del 6 al 9 de junio, en Barcelona del 9 al 11 y, en Canarias, del 11 al 12. En total, 2.500 kilómetros.

Miles de fieles se acercarán a los múltiples actos que la Santa Sede ha programado para unos intensos días que han bautizado con el nombre 'Alzad la mirada'. En la capital será recibido por los Reyes, se reunirá con Pedro Sánchez y oficiará una gran misa en la Plaza de Cibeles, entre otros compromisos. En su estancia en la ciudad condal inaugurará la Torre de Jesucristo de la Basílica de la Sagrada Familia, donde también presidirá una eucaristía. En Gran Canaria y Tenerife conocerá de primera mano la crisis migratoria que vive el archipiélago.

Siga aquí la última hora de los actos del papa León XIV en España.

Los Reyes Felipe VI y Letizia saludan al Papa León XIV tras la misa de inicio de su pontificado, el 18 de mayo de 2025. / Archivo Los reyes y Sánchez recibirán al pontífice a su llegada a Barajas Al bajar del 'avión papal', en el que viajan también 80 periodistas de once países, será recibido por los reyes y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

León XIV aterrizará quince años después de la última visita papal Quince años después de la última visita de un papa, cuando Benedicto XVI estuvo en la capital con motivo de las Jornadas Mundiales de la Juventud en 2011, León XIV aterrizará las 10:30 horas, momento en el que las campanas de los templos repicarán por todo Madrid para festejar este viaje, cuyo lema es 'Alzad la mirada'.

Será el cuarto viaje internacional del Papa León XIV aterriza en el aeropuerto de Barajas este sábado para una visita de seis días a España, un país que conoce bien desde su juventud y que ha elegido para su cuarto viaje internacional, que comienza con tres maratonianas jornadas en Madrid, antes de visitar Barcelona y Canarias, en todo un desafío organizativo.

El avión del Papa inicia el despegue desde el Aeropuerto de Fiumicino, en Roma El vuelo de León XIV ya está en marcha. El avión se dirige en estos momentos a la pista de despegue, donde arrancará un trayecto de dos horas y media que lo conducirá al Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

Una agenda apretada León XIV quiere poder encontrarse con todos, escuchar a todos y hablar a todos y con todos: intervendrá, con discursos y homilías, hasta en 22 ocasiones en los más de 20 actos que conforman la agenda.

El drama de la migración Canarias será, sin embargo, el gran escenario para situar el drama de la migración en el centro del mensaje. Cumpliendo con el deseo de su antecesor Francisco, León XIV visitará el puerto de Arguineguín (Gran Canaria) y el centro de acogida de Las Raíces (Tenerife), convertidos en símbolos de la crisis migratoria y de la presión que sufren las islas como puerta de entrada a Europa.

Un histórico despliegue de seguridad Los números de efectivos de seguridad que maneja esta operación son 11.000 policías nacionales, 2.200 guardias civiles, 4.000 agentes de la policía municipal de Madrid; 5.600 mossos; unos 500 agentes de la guardia urbana catalana y otros 200 de la policía canaria. En total, 23.500 agentes para velar por la seguridad durante la visita.

La Sagrada Familia, en el centro La gran imagen de la etapa catalana estará en la Sagrada Familia. León XIV inaugurará y bendecirá la Torre de Jesucristo, la aguja central del templo, coincidiendo con el centenario de la muerte de Antoni Gaudí, en una ceremonia que funcionará a la vez como acto espiritual y potente escaparate turístico y cultural de la ciudad, en la que también participará en una vigilia de oración en el Estadio Olímpico Lluís Companys y visitará la Abadía de Montserrat.

La agenda en la capital En la capital, el pontífice se reunirá con los reyes, mantendrá un encuentro con el presidente Pedro Sánchez y pronunciará un esperado discurso en una sesión conjunta de las Cortes Generales. Será uno de los momentos de mayor carga simbólica del viaje: un papa hablando desde el hemiciclo del Congreso en un contexto de fuerte tensión política y debate sobre el papel de las instituciones.