VISITA DE LEÓN XIV
León XIV bromea con Bad Bunny por su coincidencia en Madrid: "Muchos irán a verle, pero también habrá unos cuantos para ver al papa"
El Pontífice ironiza sobre la coincidencia de su visita a la capital con los conciertos del artista puertorriqueño y destaca el interés de los jóvenes por la dimensión espiritual
Andrea San Martín
El papa León XIV ha ironizado este sábado sobre la coincidencia de su visita a Madrid con la gira de conciertos de Bad Bunny en la capital española. Durante el vuelo desde Roma, el Pontífice admitió que muchos jóvenes elegirán asistir al espectáculo del artista puertorriqueño, aunque confió en que también haya quienes acudan a los actos religiosos programados durante su estancia.
"Muchos irán a ver a Bad Bunny"
Preguntado por el corresponsal de CNN en el Vaticano, Christopher Lamb, sobre el interés de los jóvenes por la fe, Robert Prevost recurrió a la coincidencia de agendas en Madrid para ilustrar su reflexión. "Si se enfrentan a la pregunta de si quieren ver a Bad Bunny o si quieren ver al Papa, creo que muchos irán a ver a Bad Bunny, pero creo que también habrá unos cuantos aquí para ver al Papa y eso dice algo", señaló el Pontífice durante el vuelo hacia España.
La declaración llega en una jornada en la que la Vigilia con jóvenes que presidirá León XIV en la Plaza de Lima coincide con el quinto de los diez conciertos que Bad Bunny tiene programados en Madrid.
Las especulaciones sobre un posible encuentro
La coincidencia de ambos acontecimientos ha alimentado las especulaciones sobre un posible encuentro entre el Papa y el cantante puertorriqueño. El arzobispo de Madrid, José Cobo, no descartó recientemente esa posibilidad y defendió la importancia de tender "puentes" entre realidades diferentes.
"Madrid da para mucho. Pero que son, que hay personas --y eso no sé, lo dirá la historia cuando vaya el Papa lo que suceda, eso yo no, lo que las personas decidan, lo que el Papa decida, lo que decida Bad Bunny--, que no se oponen, sino crean puentes y puede ser, puede haber puentes. No serían cosas antagónicas", afirmó.
Cobo aseguró además que la Archidiócesis de Madrid está "dispuesta a la colaboración", aunque subrayó que este tipo de contactos suelen desarrollarse con la máxima discreción.
El mensaje del Papa a los jóvenes
Durante el trayecto a Madrid, León XIV profundizó en su visión sobre el acercamiento de los jóvenes a la fe y sostuvo que muchos perciben un vacío espiritual en sus vidas.
"Los jóvenes están buscando algo más", afirmó el Papa. "Al haber crecido, en muchos casos, sin esa dimensión espiritual en sus vidas, se dan cuenta de que hay un vacío y una falta de sentido. Y tal vez mi visita ayude a despertar aún más algo que ellos mismos ni siquiera están seguros de cómo definir".
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