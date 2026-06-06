Vistia a España
El Papa asegura que va a seguir trabajando porque los abusos son una llaga aún abierta
EFE
El papa León XIV ha asegurado este sábado que va a seguir trabajando personalmente y también toda la Iglesia "porque los abusos son una llaga todavía abierta".
Así lo ha apuntado el pontífice a los periodistas al contestar a sus preguntas durante el vuelo hacia España.
"Subrayo el hecho de que yo personalmente siempre he trabajado para instituir comisiones, para hacer normas y lo seguiré haciendo, también toda la Iglesia, porque es una llaga todavía abierta", ha explicado el pontífice estadounidense al responder sobre la situación de los abusos por parte de la Iglesia española.
Ha confirmado a los medios, entre ellos a EFE, que en España, donde permanecerá hasta el 12 de junio, se va a reunir con víctimas, pero ha añadido "que no puede reunirse con todas" las que se lo piden.
El Vaticano informó este viernes de que habrá una reunión con víctimas de abusos por parte del clero, aunque no especificó dónde o quiénes serán para "proteger su privacidad"
- Las obras de la estación intermodal entran en su última fase: la nueva zona de vías y andenes se completará en las próximas semanas
- Marineda City abre nueva tienda dedicada al universo femenino
- José Luis Méndez Romeu: “A Coruña necesita una nueva instalación para la ópera y la ubicación perfecta es el muelle de Calvo Sotelo”
- La dueña de Estrella Galicia roza los 1.000 millones de facturación y Morás ya produce el 20% de la cerveza
- Un extremo derecho, una prioridad para el Deportivo en su mercado de fichajes
- Inditex nombrará al expresidente de Caixabank José Ignacio Goirigolzarri como nuevo consejero independiente
- La terraza de Oleiros para ver el atardecer en primera línea: 8 grifos de cerveza y burgers con un pan 'espectacular
- Cerceda nota el tirón de la Vía Verde con 18.000 usuarios en 2025: 'En el bar pasamos de vender dos menús diarios a 40 en menos de un año