Segundo día de visita del Papa a Madrid: Misa en Cibeles y encuentro en el Movistar Arena

El autobús de los influencers en la Plaza de Cibeles, donde se celebra la Santa Misa. / José Luis Roca / PIM

El Papa León XIV afronta 7 de junio la segunda jornada de su viaje apostólico a España que, tras su estancia en Madrid --del 6 al 9 de junio--le llevará a Barcelona, Gran Canaria y Tenerife hasta el 12 de junio. La Misa en la Plaza de Cibeles y el encuentro con representantes de la cultura o el deporte conforman parte de los actos previstos para este domingo.

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Influencers en Cibeles.

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Nadie quiere quedarse sin su foto de recuerdo.

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Colas de acceso a la Santa Misa del Papa León XIV en Cibeles.