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LEÓN XIV
Segundo día de visita del Papa a Madrid: Misa en Cibeles y encuentro en el Movistar Arena
Más de 380.000 personas en Cibeles para asistir a Santa Misa y a la Procesión del Corpus Christi
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Redacción
El Papa León XIV afronta 7 de junio la segunda jornada de su viaje apostólico a España que, tras su estancia en Madrid --del 6 al 9 de junio--le llevará a Barcelona, Gran Canaria y Tenerife hasta el 12 de junio. La Misa en la Plaza de Cibeles y el encuentro con representantes de la cultura o el deporte conforman parte de los actos previstos para este domingo.